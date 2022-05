Trois ans après son retour, Vincent Kompany n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht. Le club bruxellois parle d'"une séparation d'un commun accord".

"Le club et l'entraîneur ont analysé ensemble la saison écoulée et ils ont aussi discuté des plans pour l'avenir. Il a alors été décidé, d'un commun accord, de se séparer. Cette décision a été prise dans un grand respect mutuel et avec gratitude pour le travail qui a été réalisé ensemble", décrit le communiqué.

Kompany, 36 ans, était revenu à Anderlecht, le club où il avait fait ses débuts professionnels en 2004, en 2019 dans un rôle de joueur-entraîneur. Au début de la saison 2020-2021, l'ancien Diable Rouge avait décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour se consacrer à celle d'entraîneur. Il avait alors pris la place de Franky Vercauteren sur le banc anderlechtois.

Pour sa première saison comme entraîneur, il avait qualifié Anderlecht in extremis pour les Champions' Playoffs, où le Sporting avait pris la 4e place. Cette saison, le RSCA a pris la 3e place en championnat et a été battu aux tirs au but en finale de la Coupe de Belgique contre La Gantoise. En début de saison, Anderlecht avait été éliminé lors des barrages de la Conference League par Vitesse Arnhem.

