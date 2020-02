Vincent Kompany, sur la touche pour le match à Gand (1-1) suite à une légère blessure au mollet, a déjà repris l'entraînement ce lundi avec le groupe.

Le capitaine des Mauve et Blanc est déjà de retour à l'entraînement, selon la DH. Kompany a participé à la séance de groupe de ce lundi matin et devrait être de retour pour le match de samedi à Malines.

Une légère blessure au mollet qui ne l'aura pas écarté trop longtemps des terrains, contrairement à Antoine Colassin, qui sera absent entre 2 et 3 mois suite à une blessure à la cheville.

