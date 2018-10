Vidarsson dirigera provisoirement les entraînements à Lokeren

L'Islandais Arnar Vidarsson avait à ses côtés les assistants Danny Veyt, Geert Dirinck et l'entraîneur des gardiens Erwin Lemmens.

Tant avant qu'après l'entraînement, les entraîneurs et les joueurs n'ont pas souhaité faire de commentaire sur la situation de Peter Maes.

"Nous avons envoyé un communiqué lundi soir dans lequel nous déclarions, entre autres, que nous avons appris via les médias que Peter Maes avait été interpellé et qu'il devait comparaître devant un juge d'instruction. La situation n'a pas changé depuis. Je ne peux pas en dire plus", a indiqué le responsable presse Herman Van de Putte.

"Peter Maes a été invité hier à comparaître pour une enquête. En raison de la demande de récusation du juge d'instruction Raskin, l'audition a été reportée. Si notre coach savait de cette audition cinq jours à l'avance, ça nous l'ignorons. Savoir s'il viendra encore aujourd'hui est une question ouverte. Peter Maes reste à ce jour l'entraîneur du Sporting Lokeren. Nous espérons le revoir aussi vite que possible au Daknam. Arnar Vidarsson prendra ses tâches pour l'instant. Cet après-midi, un entraînement sur la puissance est au programme", a ajouté Herman Van de Putte.