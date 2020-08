Après un passage au Club de Bruges entre 2011 et 2016, Victor Vazquez revient en Belgique. Le milieu espagnol a signé pour deux saisons à l'AS Eupen, a confirmé mardi le club germanophone.

Formé au FC Barcelone où il a joué trois rencontres en équipe première, Vazquez, 33 ans, est arrivé à Bruges en 2011. En cinq saisons chez les Brugeois, il remporte la Coupe de Belgique en 2015 et le titre de champion de Belgique en 2016. Sur le plan individuel, il a également été élu Football Pro de l'année en 2015. En 2016, il quitte Bruges pour rejoindre Cruz Azul au Mexique avant des passages à Toronto puis à Al-Arabi et Umm Salal au Qatar. "Victor Vázquez est un joueur internationalement expérimenté, avec sa capacité de marquer des buts et donner des passes décisives il va donner des accents à notre jeu offensif. Il connaît la Pro League grâce à son passage au FC Bruges, et fera profiter non seulement les jeunes joueurs de notre équipe de son expérience", a déclaré Jordi Condom, le directeur sportif des Pandas.