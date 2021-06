La prolongation du milieu offensif a été le grand soap du printemps bruxellois.

Yari Verschaeren a finalement prolongé son contrat avec Anderlecht. Le jeune milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2024 avec son club formateur. L'annonce a été officialisée par le club cet après-midi et met fin ainsi à un long soap qui a agité le printemps mauve.

The Kid is here to stay. Yari speelt nog tot 2024 bij paars-wit. 🟣⚪ Plus d'infos via https://t.co/HNx6PZrMVF pic.twitter.com/Maqi3ogCSe — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 16, 2021

Arrivé à l'âge de 9 ans à Neerpede, le natif de Saint-Nicolas, dans la province d'Anvers, a effectué toutes ses classes d'âge à l'ombre de Saint-Guidon avant de signer son premier contrat professionnel à l'âge en 2017. C'est le 25 novembre 2018, sur le terrain synthétique de Saint-Trond, qu'Hein Vanhaezebrouck le lance dans le grand bain en temps que titulaire. Après avoir touché le poteau lors de ce match, il est remplacé par une autre grande promesse mauve, Jérémy Doku.

Il effectuera ensuite ses débuts européens quelques jours plus tard contre le Spartak Trnava en Europa League en remplaçant Morioka à la 81e minute de jeu. Il attendra le 27 janvier 2019 et la réception d'Eupen pour inscrire son premier but chez les professionnels. En trois saisons dans le noyau A d'Anderlecht, Yari Verschaeren a pris part à 64 rencontres de championnat et a trouvé le chemin des filets à 10 reprises.

Yari Verschaeren n'a finalement pas fait partie de la sélection finale de Roberto Martinez pour l'Euro 2021. Il avait effectué ses débuts sous la vareuse diabolique le 9 septembre 2019 à l'occasion du match de qualification pour l'Euro contre l'Ecosse.

Lors de son second match contre Saint-Marin, la Belgique avait hérité d'un pénalty et les joueurs expérimentés du noyau avaient décidé de confier la responsabilité de sa transformation à la jeune pépite mauve. Ce but qui reste jusque maintenant son unique réalisation pour la sélection nationale. Il compte six sélections pour les Diables rouges.

