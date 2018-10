Veljkovic et la toile d'araignée malinoise

Après la mise en liquidation du club, il y a quinze ans, le FC Malines avait installé un panneau dans son stade : Remember 2002-2003. La famille malinoise était bien décidée à ne plus jamais vivre un tel fiasco sur le plan financier. Des milliers de fans avaient retiré chacun 1.000 euros de leur compte d'épargne afin que le club puisse repartir en D3 et le nouveau club devait fonctionner comme une véritable entité. L'ex-journaliste Mark Uytterhoeven, grand fan du club, s'était vu attribuer une place " à vie " au sein du conseil d'administration. C'est lui qui, avec l'ancien attaquant Piet den Boer et l'ex-entraîneur Fi Vanhoof, avait monté et assuré le succès d'une opération sauvetage médiatique. Outre Uytterhoeven, d'autres supporters auraient désormais leur mot à dire au sein du nouveau club. Certains pourraient même siéger au sein du conseil d'administration et avoir un droit de regard sur la comptabilité. Tout cela parce que Malines voulait désormais fonctionner de façon plus raisonnable.

