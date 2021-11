Médaillé de bronze avec les U17 belges, l'attaquant de l'Union a effectué son premier entraînement avec les Diables rouges.

Sélectionné pour la première fois de sa carrière chez les Diables Rouges, Dante Vanzeir a "hâte de se mettre au travail avec le groupe", a confié le joueur de l'Union Saint-Gilloise mercredi en conférence de presse à Tubize.

Vanzeir, 23 ans, a été récompensé pour son excellent début de saison avec l'Union. Auteur de neuf buts et cinq assists, il profite des absences de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi pour fêter sa première sélection. "C'était une grande surprise pour moi et c'est un rêve qui devient réalité. Je pense que ce sera une semaine fantastique. J'espère avoir quelques minutes mais je sais que ce sera difficile avec tous ces joueurs de qualité." Admiratif des cadres des Diables Rouges tels que De Bruyne, Lukaku ou encore Mertens, l'attaquant va cette fois se retrouver à leurs côtés. "Je suis curieux de voir leur niveau sur le terrain. Je suis heureux de pouvoir m'entraîner avec eux et je pense que je peux apprendre beaucoup auprès d'eux", a assuré Vanzeir.

En 2015, Vanzeir faisait partie de l'équipe nationale U17 qui avait remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde (avec Wout Faes).

Le Limbourgeois a ensuite connu une période plus compliquée avec des blessures avant de se révéler avec l'Union en D1B. "J'ai toujours cru en moi et je n'ai jamais rien lâché. J'ai connu des moments difficiles avec des blessures mais j'ai continué à travailler et c'est un peu grâce à cela que je suis ici aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé arriver chez les Diables un jour. Je voulais avant tout me montrer en D1A et, un an et demi plus tard, je suis en équipe nationale, c'est magnifique", a conclu le nouveau Diable Rouge.

Sélectionné pour la première fois de sa carrière chez les Diables Rouges, Dante Vanzeir a "hâte de se mettre au travail avec le groupe", a confié le joueur de l'Union Saint-Gilloise mercredi en conférence de presse à Tubize. Vanzeir, 23 ans, a été récompensé pour son excellent début de saison avec l'Union. Auteur de neuf buts et cinq assists, il profite des absences de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi pour fêter sa première sélection. "C'était une grande surprise pour moi et c'est un rêve qui devient réalité. Je pense que ce sera une semaine fantastique. J'espère avoir quelques minutes mais je sais que ce sera difficile avec tous ces joueurs de qualité." Admiratif des cadres des Diables Rouges tels que De Bruyne, Lukaku ou encore Mertens, l'attaquant va cette fois se retrouver à leurs côtés. "Je suis curieux de voir leur niveau sur le terrain. Je suis heureux de pouvoir m'entraîner avec eux et je pense que je peux apprendre beaucoup auprès d'eux", a assuré Vanzeir. En 2015, Vanzeir faisait partie de l'équipe nationale U17 qui avait remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde (avec Wout Faes). Le Limbourgeois a ensuite connu une période plus compliquée avec des blessures avant de se révéler avec l'Union en D1B. "J'ai toujours cru en moi et je n'ai jamais rien lâché. J'ai connu des moments difficiles avec des blessures mais j'ai continué à travailler et c'est un peu grâce à cela que je suis ici aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé arriver chez les Diables un jour. Je voulais avant tout me montrer en D1A et, un an et demi plus tard, je suis en équipe nationale, c'est magnifique", a conclu le nouveau Diable Rouge.