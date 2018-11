Vanhaezebrouck avec une demie équipe en moins contre Trnava

En effet, les milieux de terrain Sven Kums et Adrien Trebel sont forfaits, tout comme les attaquants Landry Dimata et Ivan Santini. Ognjen Vranjes manque également à l'appel, tout comme Andy Najar, malade. Le jeune Mohammed Dauda, 20 ans, sera lui présent au coup d'envoi, a d'ores et déjà annoncé Vanhaezebrouck mercredi en conférence de presse. Quant à Ryota Morioka, Kenny Saief et Knowledge Musona, ils ont fait leur retour à l'entraînement. "Je n'ai que seize joueurs de l'équipe première actuellement disponibles. Je vais donc devoir compléter ma sélection par des joueurs de l'équipe B."

"Ceux qui ne jouent pas pourront saisir leur chance"

"Ce n'est pas spécialement un problème car je sens que mon groupe est encore motivé. Ceux qui ne jouent pas souvent pourront saisir leur chance." Le weekend dernier, les très jeunes Jérémy Doku et Yari Verschaeren faisaient leur début en équipe première sur le terrain de Saint-Trond. "Ils sont maintenant dans l'avion après avoir joué mardi au Dynamo Kiev en Youth League. Les chances de les voir jeudi sont donc faibles. Verschaeren est monté en seconde période, il pourrait donc prendre place sur le banc mais ses examens approchent, nous verrons bien." James Lawrence, défenseur du RSCA passé en Slovaquie sous le maillot de Trencin (2014-2018), connait bien Trnava. "Cela me motive encore plus", a déclaré le Gallois de 26 ans en conférence de presse. "Cette équipe n'a pas de secret pour moi. Nous sommes éliminés mais nous voulons gagner cette rencontre", a ponctué Lawrence, lui qui a fêté sa première sélection avec les Dragons de Ryan Giggs il y a une semaine lors d'un amical contre l'Albanie.

Hein Vanhaezebrouck condamne la publication de Vranjes

A noter que Hein Vanhaezebrouck, comme son directeur sportif Michael Verschueren plus tôt dans la journée, a condamné la publication sur Instagram de son défenseur Ognjen Vranjes. Le Bosnien a publié une photo de supporters de l'AEK Athènes lors des incidents contre l'Ajax Amsterdam mardi soir en Ligue des Champions en y ajoutant la mention 'Welcome to hell' (Bienvenu en enfer). Vranjes, ancien joueur de l'AEK, a depuis lors supprimé son post. "C'est inacceptable, nous allons discuter avec lui. Il doit savoir qu'il ne peut pas faire ce genre de choses." Le Dinamo Zagreb est en tête du groupe D avec 12 points, suivent ensuite Fenerbahçe (7 pts), Trnava (3 pts) et le RSCA (1 pt).