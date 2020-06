Wouter Vandenhaute succède officiellement à Marc Coucke à la présidence du RSC Anderlecht. Mardi, le conseil d'administration du club a validé le plan "RSCA 2020-2025" et les membres mettront 70 millions d'euros à disposition du club. Michael Verschueren, pour sa part, quitte le management et redevient administrateur.

Jeudi dernier, le club bruxellois avait annoncé que Marc Coucke, qui reste propriétaire du club, se retirait de la présidence et que Wouter Vandenhaute le remplaçait et que Vincent Kompany deviendrait également actionnaire du club. Une restructuration qui devait être validée par le conseil d'administration. Chose qui a été faite mardi sur la terrasse du restaurant Couvert Couvert à Heverlee.

Le RSCA avait également annoncé de nouveaux moyens financiers qui ont également été validés ce mardi. Les actionnaires actuels et le duo Vandenhaute-Kompany se sont engagés à mettre 70 millions d'euros à disposition du club. "50 millions d'euros doivent provenir d'un rééchelonnement de la dette, et 20 millions d'euros de nouveaux capitaux", a précisé le club dans son communiqué.

Un nouvel organigramme dont Michael Verschueren ne fait pas partie. Nommé directeur sportif fin 2018, Verschueren avait été nommé CFO de la cellule sportive lors de l'arrivée de Peter Verbeke en février dernier. Le fils de Michel Verschueren quitte donc le management du club et redevient administrateur.

"Le RSCA remercie Michael pour les efforts qu'il a déployés depuis un an et demi en tant que directeur sportif dans des circonstances difficiles et se réjouit qu'il soit disposé à reprendre son rôle d'administrateur. Michael Verschueren continuera à remplir ses mandats à l'ECA et l'UEFA et veut également être la figure de liaison entre les actionnaires historiques (Alexandre Van Damme, Etienne Davignon, Johan Beerlandt) et la nouvelle direction."

"Dans les prochaines semaines, une nouvelle structure de gouvernance sera mise en place afin de permettre au RSCA de renouer avec son passé glorieux et d'éviter que le club ne se retrouve à nouveau dans la situation de la période écoulée. Une stricte séparation de l'administration et du management sera l'un des piliers et, dans ce nouveau contexte, Michael Verschueren a choisi de se recentrer sur son rôle d'administrateur", a ajouté le RSCA.

