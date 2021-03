Si Dante Vanzeir et ses goals ont été décisifs dans la course au titre, le buteur n'est évidemment pas le seul grand acteur de la formidable saison unioniste. Zoom sur les autres éléments-clés du sacre saint-gillois.

Denis Undav (20 matches - 14 buts - 3 assists)

À quelques unités de son compère d'attaque Dante Vanzeir et du canonnier sérésien Georges Mikautadze, Deniz Undav pointe à la troisième place du classement des buteurs de D1B, grâce à ses quinze goals. Un total que peu à la Butte auraient imaginé le voir atteindre en début de saison. Débarqué durant l'été du SV Meppen, en D3 allemande, il restait pourtant sur une année à 17 buts et treize passes décisives chez nos voisins, mais son adaptation au football belge ne s'est pas faite sans heurts. Rejoint par son épouse après quelques mois chez nous, l'Allemand profité de son soutien pour ouvrir son compteur-buts fin octobre, via un doublé face au Club NXT. Mis en balance avec le Français Brighton Labeau, Undav a définitivement pris le dessus sur son concurrent à partir de décembre, mois durant lequel il a claqué trois nouveaux doublés, permettant à l'Union de mettre en route sa spectaculaire série de victoires consécutives. Costaud et doué techniquement, il excelle dans la conservation du ballon et forme un duo redoutable avec Vanzeir. À eux deux, ils ont inscrit 34 des 57 buts unionistes cette saison.

Retrouvez l'intégralité de l'article concernant les hommes du titre de l'Union Saint-Gilloise dans votre Sport/Foot Magazine Spécial Union de ce mercredi !

