Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h30 au lieu de 18 h30 ce dimanche.

La rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp comptant pour la 6e et dernière journée des Champions' Playoffs, prévue dimanche à 18h30, a été avancée à 16h00, a annoncé la Pro League, l'instance du football professionnel belge, lundi.

"En concertation avec les autorités locales et le détenteur des droits, il a été décidé de déplacer la rencontre R. Union St. Gilloise - R. Antwerp FC au dimanche 22 mai à 16 heures (au lieu de 18h30)", a expliqué Nils Van Brantegem, le manager du calendrier de la Pro League.

En principe, les deux rencontres de la dernière journée des Champions' Playoffs devaient se jouer en même temps dimanche à 18h30 mais le classement est déjà figé avant cette ultime journée.

Le Club de Bruges est sacré champion depuis dimanche tandis que l'Union Saint-Gilloise terminera à la deuxième place devant Anderlecht, 3e, et l'Antwerp, 4e. La Pro League a également confirmé que le match de barrage pour le dernier ticket européen entre l'Antwerp, quatrième des Champions' Playoffs, et La Gantoise, vainqueur des Europe Playoffs, n'aura pas lieu car les Gantois sont déjà qualifiés pour l'Europa League grâce à leur victoire en Coupe de Belgique.

