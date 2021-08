L'attaqunt unioniste a loupé le coche face au Club ce week-end.

Une semaine après avoir réussi son entrée en lice contre Anderlecht (victoire 1-3 au Lotto Park), l'Union Saint-Gilloise a chuté pour son premier match à domicile, face au Club Bruges (défaite 0-1). Mais les Bruxellois, qui ont réalisé une première mi-temps de haut niveau, peuvent s'en mordre les doigts, et plus particulièrement Dante Vanzeir. En effet, l'attaquant de 23 ans a manqué plusieurs occasions de but contre les Blauw en Zwart. Avec un total de 1,23 xG ( expected goals, soit le nombre de buts attendu sur base des occasions créées), il a été plus dangereux que l'ensemble des hommes de Philippe Clement (0,77 xG), sans pour autant parvenir à trouver la faille. Pas de bol.

Une semaine après avoir réussi son entrée en lice contre Anderlecht (victoire 1-3 au Lotto Park), l'Union Saint-Gilloise a chuté pour son premier match à domicile, face au Club Bruges (défaite 0-1). Mais les Bruxellois, qui ont réalisé une première mi-temps de haut niveau, peuvent s'en mordre les doigts, et plus particulièrement Dante Vanzeir. En effet, l'attaquant de 23 ans a manqué plusieurs occasions de but contre les Blauw en Zwart. Avec un total de 1,23 xG ( expected goals, soit le nombre de buts attendu sur base des occasions créées), il a été plus dangereux que l'ensemble des hommes de Philippe Clement (0,77 xG), sans pour autant parvenir à trouver la faille. Pas de bol.