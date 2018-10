Une vaste enquête cible des faits présumés de blanchiment et corruption dans le foot belge

Ces perquisitions ont été réalisées par la police judiciaire fédérale du Limbourg, avec le soutien des polices judiciaires fédérales d'Anvers, de Louvain, du Brabant wallon, Bruxelles, d'Hal-Vilvorde, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Mons et de Liège.

L'enquête fédérale a débuté à la fin de 2017, à la suite d'un rapport de l'Unité des fraudes sportives de la police fédérale. "Elle mettait au jour des indications de transactions financières suspectes dans la division 1A de football. Certains agents de joueurs, indépendamment les uns des autres, auraient mis en place ces transactions. Elles dissimulaient, aux autorités belges et aux autres parties impliquées, des commissions. Des commissions qui portaient sur les transferts de joueurs, sur les salaires de joueurs et d'entraîneurs ainsi que d'autres paiements", explique le parquet fédéral dans un communiqué.

En cours d'enquête, des indications d'influence possible sur les matchs de la saison de compétition 2017-2018 sont apparues.

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs clubs de football actifs dans la Jupiler pro League, chez des responsables de clubs de football, des agents de joueurs, des arbitres, un ancien avocat, dans un bureau comptable, chez un entraineur, chez des journalistes et quelques complices éventuels, poursuit le parquet fédéral, qui précise qu'"un grand nombre de personnes ont été privées de leur liberté et emmenées pour une audition approfondie."

Plusieurs clubs de division 1A ont confirmé mercredi matin avoir été la cible de perquisitions: Anderlecht, Bruges, Courtrai, Genk, Ostende. A l'inverse, Mouscron, Charleroi et Eupen ont indiqué ne pas avoir reçu la visite d'enquêteurs.

Les perquisitions à l'étranger ont été effectuées dans les bureaux et chez les dirigeants des personnes morales étrangères qui auraient servi à mettre en place les opérations financières suspectes. Des documents et des avoirs placés dans des comptes bancaires et des coffres-forts ont été saisis.

Au total, 184 policiers en Belgique et 36 policiers à l'étranger participent à cette action.

Le parquet fédéral avait auparavant confirmé l'interpellation de Mogi Bayat, l'un des principaux agents de joueurs de football en Belgique, de l'ancien manager d'Anderlecht Herman Van Holsbeek, de l'actuel entraîneur du club de Bruges Ivan Leko et de deux arbitres belges de premier plan, Bart Vertenten et Sébastien Delferrière.

Le juge d'instruction décidera ultérieurement d'une éventuelle mise à disposition ou arrestation des personnes interpellées, indique encore le parquet fédéral.