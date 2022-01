De l'argent frais va arriver dans les caisses du club actuellement 4e de la D1B.

Le président Denijs Van De Weghe et la direction du club de football du KMSK Deinze, qui évolue en 1B, ont conclu un accord de principe avec ACA Football Partners, une société d'investissement de Singapour.

Denijs Van De Weghe et son épouse, Kathleen Gevaert, continueront à exercer leurs fonctions actuelles au sein du conseil d'administration et à suivre le projet de nouveau stade. "Pour relever les défis futurs du football professionnel, des investissements importants sont nécessaires tant au niveau des joueurs que des infrastructures. Nous sommes donc ravis que l'ACAFP veuille se joindre à nous dans cette histoire. De cette façon, nous pouvons continuer à développer notre club", a déclaré le président Van De Weghe.

"Le KMSK Deinze deviendra un club central au sein du modèle de propriété multi-club de l'ACAFP. En d'autres termes, une structure européenne multi-club sera mise en place, dans laquelle le KMSK Deinze jouera un rôle central."

Denijs Van De Weghe est devenu président par intérim en 2011 et est officiellement président du club depuis 2012. Le KMSK Deinze est actuellement quatrième de la 1B Pro League.

