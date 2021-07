Le joueur brugeois va devoir effectuer une visite guidée à la Caserne Dossin à Malines, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme. Dans le cas contraire, il sera automatiquement suspendu pour deux matches.

Noa Lang va devoir effectuer une visite guidée à la Caserne Dossin à Malines, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme. Cette décision a été prise par le Conseil de discipline de l'Union belge de football à la suite du chant à caractère antisémite entonné par le joueur du Club de Bruges.

Fin mai, lors de la fête du titre des Blauw en zwart, Noa Lang avait été filmé lors de la fête du titre des Brugeois en train de lancer un chant sur les juifs "Liever dood dans Sporting-Jood ('Plutôt mourir que d'être un juif du Sporting'). Le parquet de la fédération avait alors ouvert une enquête.

Lang a eu l'occasion de s'expliquer à deux reprises en juin devant les instances disciplinaires de l'Union belge. Le conseil disciplinaire de la fédération est arrivé à la conclusion que le chant de Lang était bien offensant. L'instance a toutefois relevé qu'il n'y avait aucune intention raciste dans le chef du Néerlandais, ce qui lui vaut une sanction alternative.

Noa Lang va donc devoir suivre une visite guidée à caractère éducatif de la Caserne Dossin, l'ancien camp de transit de Malines d'où de nombreux Juifs ont été déportés vers les camps d'extermination duant la seconde guerre mondiale. La caserne a été reconvertie en mémorial, musée et centre de documentation sur l'Holocauste et les droits de l'homme. Lang va devoir visiter la Caserne Dossin avant le 1er octobre. Dans le cas contraire, il sera automatiquement suspendu pour deux matches.

