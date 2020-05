Près de 80 % des supporters belges de football sont d'accord pour tirer un trait sur la Jupiler Pro League, le championnat de Belgique de division 1A, après 29 journées de compétition. Tel est le résultat d'une enquête menée par l'association de supporters "Belgian Supporters" qui a annoncé les résultats samedi soir. Plus de la moitié des supporters interrogés demandent une compensation à leur club à la suite de l'arrêt prématuré du championnat. Une 30e journée de phase classique et dix rencontres de play-offs devaient encore théoriquement se dérouler.

Progressivement, plusieurs clubs professionnels lancent la vente d'abonnements en vue de la saison prochaine, malgré l'incertitude quant au format et à la possibilité ou non d'organiser les matchs avec du public.

Un échantillon de 1495 supporters consultés montre que la grande majorité d'entre eux soutient la proposition de la Ligue Pro d'arrêter définitivement cette saison en raison de la crise du coronavirus : 79,2 % sont d'accord avec cette recommandation. Plus des deux tiers (69 %) des personnes interrogées ne sont pas d'accord avec la position de l'UEFA qui veut terminer la saison, si nécessaire à huis clos.

A propos des matchs de championnat sans public, les supporters sont très divisés. La moitié (49,6 %) ne voit pas de solution à ce problème, parce qu'on joue au football avec des spectateurs. L'autre moitié (50,3 %) pense que c'est un dernier recours, lorsque les autres options sont impossibles et si les duels sont diffusés à la télévision.

L'association "Belgian Supporters" a également demandé aux abonnés s'ils devaient être indemnisés au début de la saison, puisqu'ils ont payé pour les play-offs qui sont menacés de ne pas se jouer. Un petit 60 % (56,5 %) pense que le club devrait les indemniser, 34,3 % des personnes interrogées ne le pensent pas et 9,2 % n'ont pas d'opinion franche à ce sujet.

Ces abonnés pouvaient également indiquer comment ils mettraient en oeuvre cette compensation. Près de 65 % d'entre eux opteraient pour un prix d'abonnement réduit la saison prochaine, 19 % souhaiteraient un remboursement partiel ou total, et 14 % préféreraient voir une compensation sous forme de bons à valoir ou de consommations gratuites.

