Une 9e journée de JPL après une semaine de Coupe fatale à plusieurs clubs de D1A

La 9e journée de Jupiler Pro League débutera vendredi (20h30) par le match entre Courtrai et Eupen, deux équipes qui se suivent au classement. Les Kerels sont 11e avec 8 points, les Pandas 12e avec 1 point de moins.

Samedi, Genk, 2e à 2 unités du leader brugeois et tombeur de Lommel en Coupe, recevra Zulte Waregem (13e, 5 pts) à 18h00.

Les deux matches programmés à 20h00 mettront aux prises des clubs wallons. Mouscron accueillera Waasland-Beveren dans une rencontre à six points dans la lutte pour le maintien. Lanterne rouge avec 4 points, l'Excel a pris ses premiers points dans ses deux derniers matches de championnat (1-0 face à Courtrai et 0-0 à Lokeren) et s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe en gagnant 0-3 à Dessel (D1 amateurs). Les Hurlus recevront un Waasland-Beveren en crise. Le club waeslandien, 15e avec 5 unités, est la seule équipe de D1A à n'avoir gagné aucun match. L'équipe de Yannick Ferrera a en outre été sortie sans gloire par Mandel United (D2 amateurs) mardi en Coupe (1-2).

Charleroi accueillera pour sa part Lokeren, qui lutte également en bas de tableau avec 5 points. Les Zèbres, qui ont gagné 0-2 à Alost en Coupe, pointent au 10e rang avec 8 points. Les troupes de Felice Mazzu n'ont plus gagné depuis leur succès contre Mouscron lors de la 6e journée.

La journée de samedi (20h30) se terminera par un derby brugeois qui mettra aux prises deux équipes déjà éliminées en Coupe. C'est le Club qui recevra le Cercle. Leader du championnat avec 22 points, le Club Bruges a été sorti par Deinze (D1 amateurs) mercredi en 16e de la Croky Cup. Le Cercle, 9e avec 9 points, a pour sa part été éliminé par le Beerschot Wilrijk (D1B) dans un remake de la dernière finale de Proximus League.

Dimanche après-midi, Anderlecht, qui aura affronté l'Union dans le derby bruxellois jeudi soir en Coupe, tentera face à Saint-Trond (14h30) d'engranger une seconde victoire d'affilée après le succès face au Standard (2-1) dimanche dernier dans le classico, qui faisait suite à deux défaites et un nul en championnat, et un revers à Trnava en Europa League. Les Mauves sont 3e avec 16 points, Saint-Trond est 7e avec 13 unités.

Saint-Trond est la dernière équipe que le Standard a battue en championnat. C'était le 25 août lors de la 5e journée. Depuis, les Rouches ont été battus deux fois et ont signé un nul en championnat. Ils ont aussi été lourdement battus à Séville (5-1) en Europa League et ont été éliminés par Knokke (D1 amateurs) mercredi en Coupe de Belgique, dont ils sont les tenants du titre.

Le club liégeois, 8e avec 12 points, se rendra à Ostende (18h00), 6e avec 13 points, avec l'espoir d'enrayer cette spirale négative.

Enfin, la 9e journée de Jupiler Pro League se terminera dimanche soir (20h30) par Antwerp - La Gantoise. Battu par le FC Malines (D1B) en Coupe, le Matricule 1 pointe au 4e rang avec 15 points, 2 de plus que La Gantoise, 5e. Les Buffalos sont de leur côté allés s'imposer 2-4 à Virton (D1 amateurs) en Croky Cup.