En cas de victoire au Bosuil sur la pelouse de l'Antwerp, le 18e titre national des Blauw en Zwart deviendra réalité.

Grâce à deux victoires coup sur coup contre l'Union Saint-Gilloise, qui a perdu la tête du championnat à deux journées de son épilogue, le Club de Bruges est dans une position très favorable. En cas de victoire dimanche à l'Antwerp, il remportera un 18e titre national, le 3e de rang.

Le Club possède trois points d'avance sur les Bruxellois. En cas d'égalité, il devancera toujours la RUSG car le promu a bénéficié d'un arrondi à l'unité supérieure au terme de la phase classique. Même s'ils ne gagnent pas au Bosuil, les Brugeois peuvent encore être sacrés plus tard dans la journée de dimanche en fonction de l'issue du derby entre Anderlecht et l'Union (18h30). Si le promu signe un meilleur résultat que le FCB, l'issue du championnat se décidera dimanche prochain lors de la 6e et dernière journée lors de laquelle le Club de Bruges recevra Anderlecht et l'Union accueillera l'Antwerp. Dimanche sur le coup de 13h30, les Gazelles partiront avec les faveurs des pronostics contre une équipe anversoise qui n'a pas encore remporté le moindre match dans ces playoffs et qui reste sur deux revers contre le RSCA. Alfred Schreuder, qui dirigera l'Ajax la saison prochaine, voudra ponctuer le travail.

Cinq heures plus tard à Anderlecht, l'Union tentera d'aligner un quatrième succès de rang dans le derby bruxellois cette saison afin de sécuriser une deuxième place désormais menacée par les troupes de Vincent Kompany, revenues à quatre longueurs.

En Europe playoffs, Genk doit absolument s'imposer contre La Gantoise dimanche (16h) pour maintenir le suspense. Tout autre résultat permettra aux Buffalos, qui comptent 4 points d'avance sur les Limbourgeois, de terminer en tête. Déjà lauréate de la Coupe de Belgique, La Gantoise est assurée de participer aux barrages de l'Europa League. Si elle termine première de ces playoffs, c'est l'Antwerp, 4e des PO1, qui héritera du billet pour le 2e tour qualificatif de la Conference League. Samedi (20h45), le match sans enjeu entre Charleroi et Malines ouvrira le bal.

