Après le transfert officialisé de Razvan Marin à l'Ajax Amsterdam, le Standard pourrait également perdre Moussa Djenepo, pressenti du coté de Southampton.

Selon une information du Groupe SudPresse, Moussa Djenepo devrait quitter le Standard cet été. Direction la Premier League et Southampton. Le montant que serait prêt à débourser le club anglais pour s'attacher les services du joueur du Standard est pour le moins impressionnant.

On parle en effet de 23,5 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions de plus que Marouane Fellaini, qui à l'époque avait quitté les bords de Meuse pour 21,76 millions. A ce jour, l'ex Diable Rouge, parti rejoindre le championnat chinois, est toujours le transfert sortant le plus élevé pour les Rouches, alors qu'il avait été devancé, à l'été 2017, par Youri Tielemans, pour le transfert sortant le plus élevé de la Pro League. L'ancien anderlechtois avait alors quitté les Mauves pour 25 millions d'€.

Si l'information se confirme, Moussa Djenepo serait donc le deuxième élément que le club liégeois s'apprête à perdre, après Razvan Marin. Avec les 12,5 millions engrangé avec le transfert du Roumain, et ces quelques 20 millions pour Djenepo, Michel Preud'homme aurait de quoi renforcer son effectif.