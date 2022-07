Les Mauve et Blanc loueront le Portugais de 20 ans de Wolverhampton pour une saison. Portrait de l'attaquant qui valait autrefois 40 millions d'euros.

Par Siemen Caveye

Il y a deux ans, le jeune Portugais Fábio Silva est passé du FC Porto à Wolverhampton pour un prix important : 40 millions d'euros. Mais à Wolverhampton, il n'a pas encore été en mesure de justifier ce prix. En 54 rencontres de Premier League, il n'a pu marquer qu'à quatre reprises et n'a délivré que trois passes décisives. Des statistiques évidemment plus qu'insuffisantes pour un joueur ayant coûté autant d'argent.Cette opinion est également partagée par son ancien entraîneur Nuno Esperito Santo. En janvier 2021, il a mis Silva sur la sellette par médias interposés : "Il doit vraiment s'améliorer et mieux évaluer les situations. Dans le grand rectangle, il faut être beaucoup plus clinique" , estimait le technicien portugais. Cette réprimande est intervenue après un match contre Crystal Palace, où Silva a manqué deux grosses occasions alors que le but était pratiquement vide. Le message de l'entraîneur n'était pas utile.Mais Silva est encore jeune puisqu'il fête ses 20 ans ce mardi et selon les Wolves, il doit encore engranger de l'expérience. En Angleterre, on reste d'ailleurs convaincu de son potentiel et c'est pour ça que les Mauves le loueront sans option d'achat. Preuve en est, Wolverhampton a prolongé le contrat de son wonder boy jusqu'en 2026 avant de le prêter à l'ombre de Saint-Guidon.Felice Mazzu a donc trouvé un joueur qui pourra être capable d'apporter à Anderlecht ce que Deniz Undav apportait à l'Union Saint-Gilloise. Silva est fort dans le jeu, est capable de décrocher et dispose de la qualité technique nécessaire pour conserver le cuir et permettre à ses partenaires de remonter. Il pèse sur une défense, comme l'ancien meilleur buteur de l'Union.Avec Sebastiano Esposito à ses côtés, il pourrait former un bon tandem qui aidera les Bruxellois à jouer les premiers rôles. Esposito est l'autre attaquant dont Anderlecht a obtenu les services, en location de l'Inter (mais avec option d'achat). Ces deux joueurs possèdent une petite expérience du football de plus haut niveau, ce qui pourrait créer un feu d'artifice sur la pelouse du Parc Astrid. Cependant, on se souviendra que dans un passé récent, un duo prometteur sur le papier, comme celui composé par Joshua Zirkzee et Christian Kouamé, n'avait pas vraiment enflammé les pelouses belges autant qu'imaginé.L'énorme talent du prodige lusitanien est incontestable. Dans les équipes d'âge, il avait fait parler de lui en remportant la Youth League avec le FC Porto. Après avoir planté vingt pions avec l'équipe U23 lors de cette saison, l'entraîneur principal Sérgio Conceição l'a appelé en équipe première. Il s'y est révélé encore un peu trop tendre et a été renvoyé avec les réserves.Le sens du but de Silva a été l'une des grandes raisons pour lesquelles Wolverhampton a dépensé autant d'argent pour s'attacher ses services. Ça, et le fait qu'il soit portugais. En effet, Wolverhampton, dont le super agent Jorge Mendes tire les ficelles en coulisses, a la réputation d'y faire venir des talents portugais. Diogo Jota, João Moutinho et Ruben Neves en sont quelques exemples. Le transfert de Silva semblait donc être un mariage parfait dans un environnement où il pourrait s'intégrer facilement.Mais enPremier League, le jeune attaquant n'a pas encore réussi à faire son trou. Il a été titularisé assez souvent, mais n'a pas réussi à saisir sa chance en manquant d'efficacité. Son rendement est d'un but tous les 478 minutes, ce qui est évidemment trop peu pour un tel talent. Avec ses prestations insuffisantes, il s'est ensuite retrouvé sur le banc de touche plus souvent qu'à son tour. C'est pourquoi les Wolves le laissent partir maintenant en espérant qu'il puisse se réinventer à Anderlecht.Mais pour Steve Bull, meilleur buteur de l'histoire de Wolverhampton, ce transfert ne serait pas forcément une bonne idée : "C'est bien que vous vouliez lui donner du temps de jeu et le laisser mûrir, mais pourquoi seulement maintenant ? S'il arrive quelque chose à notre attaquant principal, Raúl Jiménez, nous n'avons pas beaucoup d'alternatives. Il vaudrait mieux le garder au club jusqu'en janvier au moins", estimait l'homme aux 13 sélections et quatre buts avec l'équipe nationale anglaise.Fábio Silva, qui mesure 1m85, doit inscrire des buts à Anderlecht. Les deux parties veulent retrouver les sommets, ceux du top mondial du foot pour l'attaquant et ceux de la Belgique pour le club le plus titré du Royaume. Les Mauves n'ont plus été en lice pour remporter les lauriers nationaux depuis plusieurs années et leurs finances, malgré un beau regain, ne sont toujours pas florissantes. Ce n'est donc pas une coïncidence si l'amour des buts passera à nouveau par le prêt.Après le départ des mercenaires Joshua Zirkzee et Christian Kouamé, le directeur général Peter Verbeke n'a pas eu la tâche facile pour recomposer un nouveau duo d'attaque performant. Avec un budget mercato réduit, il doit mettre en place une équipe qui permettrait à Anderlecht de se battre pour le titre cette année.L'annonce du transfert de Fábio Silva est tombée à point nommée, surtout après une préparation encourageante ponctuée par une victoire nette (3-0) contre l'Olympique Lyonnais. Et pour son vingtième anniversaire, Fábio Silva s'offre donc un transfert qui pourrait être déterminant pour la suite de sa carrière. Une première occasion de faire la fête au Lotto Park. En espérant que ce ne soit pas la dernière.