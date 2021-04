Le Club de Bruges va entamer les playoffs I, désormais appelés 'Champions playoffs', avec un matelas confortable de 8 unités d'avance sur l'Antwerp. Les Brugeois devront malgré tout rester sur leurs gardes car dimanche sur le coup de 18h30, ils affronteront un Sporting d'Anderlecht qui n'a plus perdu depuis sept matches. Une victoire bruxelloise pourrait d'ailleurs relancer un tantinet la course au titre.

Les troupes de Vincent Kompany ont d'ailleurs prouvé qu'elles étaient capables de faire douter le leader brugeois, en témoigne leur victoire 2-1 à domicile le 11 avril contre le Club. En cas de succès, les Mauves et Blancs reviendraient à six points des Brugeois. Une défaite enterrerait par contre leur rêve de sacre.

Les playoffs s'ouvriront vendredi (20h45) avec l'autre match des PO1 par un duel entre l'Antwerp et Genk dans une revanche de la victoire du Great Old lors de la dernière journée de phase classique (3-2). Le Racing, fort de sa victoire en Coupe de Belgique, aura à coeur de bien entamer le sprint final. Son entraîneur John van den Brom n'a d'ailleurs jamais caché son objectif : terminer deuxième pour disputer les qualifications de la prochaine Ligue des Champions.

Les playoffs II, désormais appelés 'Europe playoffs', auront comme enjeu un ticket au 2e tour préliminaire de la nouvelle Conférence League, troisième compétition européenne. Le KV Ostende (27 pts), le Standard (25), La Gantoise (25) et le KV Malines (24) se le disputeront.

Battu en finale de Coupe, le Standard a assuré vouloir batailler jusqu'au bout pour obtenir ce dernier strapontin européen. Il tentera de se mettre sur de bons rails dès samedi soir lors de son déplacement au KV Ostende.

Le lendemain, La Gantoise, qui avait pourtant affirmé en début de saison vouloir concurrencer le Club de Bruges dans la lutte pour le titre, accueillera les Malinois (16h00).

À noter qu'Ostendais et Gantois ont bénéficié d'un demi-point d'arrondi supérieur à l'issue de la phase classique. En cas d'égalité avec une autre équipe, on leur enlèvera.

Enfin, Waasland-Beveren et le RFC Seraing se joueront le dernier ticket en D1A la saison prochaine à la faveur d'une double confrontation. Les Sérésiens (18h30), dauphins de l'Union Saint-Gilloise dans l'antichambre de l'élite du football belge, recevront samedi (18h30) les Waeslandiens, avant-derniers à l'issue de la phase classique. Le retour est prévu le samedi 8 mai (20h45) au Freethiel.

Les troupes de Vincent Kompany ont d'ailleurs prouvé qu'elles étaient capables de faire douter le leader brugeois, en témoigne leur victoire 2-1 à domicile le 11 avril contre le Club. En cas de succès, les Mauves et Blancs reviendraient à six points des Brugeois. Une défaite enterrerait par contre leur rêve de sacre. Les playoffs s'ouvriront vendredi (20h45) avec l'autre match des PO1 par un duel entre l'Antwerp et Genk dans une revanche de la victoire du Great Old lors de la dernière journée de phase classique (3-2). Le Racing, fort de sa victoire en Coupe de Belgique, aura à coeur de bien entamer le sprint final. Son entraîneur John van den Brom n'a d'ailleurs jamais caché son objectif : terminer deuxième pour disputer les qualifications de la prochaine Ligue des Champions. Les playoffs II, désormais appelés 'Europe playoffs', auront comme enjeu un ticket au 2e tour préliminaire de la nouvelle Conférence League, troisième compétition européenne. Le KV Ostende (27 pts), le Standard (25), La Gantoise (25) et le KV Malines (24) se le disputeront. Battu en finale de Coupe, le Standard a assuré vouloir batailler jusqu'au bout pour obtenir ce dernier strapontin européen. Il tentera de se mettre sur de bons rails dès samedi soir lors de son déplacement au KV Ostende. Le lendemain, La Gantoise, qui avait pourtant affirmé en début de saison vouloir concurrencer le Club de Bruges dans la lutte pour le titre, accueillera les Malinois (16h00). À noter qu'Ostendais et Gantois ont bénéficié d'un demi-point d'arrondi supérieur à l'issue de la phase classique. En cas d'égalité avec une autre équipe, on leur enlèvera. Enfin, Waasland-Beveren et le RFC Seraing se joueront le dernier ticket en D1A la saison prochaine à la faveur d'une double confrontation. Les Sérésiens (18h30), dauphins de l'Union Saint-Gilloise dans l'antichambre de l'élite du football belge, recevront samedi (18h30) les Waeslandiens, avant-derniers à l'issue de la phase classique. Le retour est prévu le samedi 8 mai (20h45) au Freethiel.