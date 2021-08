Oguchi Onyewu a posé ses valises à Virton où il devient secrétaire général.

Les fans des Rouches attendent son retour depuis onze ans, ils n'ont désormais plus que 150 kilomètres à parcourir à partir de Sclessin pour le voir. Véritable légende du Standard version Preud'homme-Bölöni, Oguchi Onyewu vient de rejoindre l'Excelsior Virton en qualité de secrétaire général. "Pour l'instant, je lui parle plus qu'à ma femme", rigole Tom Van Den Abbeele, le directeur sportif. "Il sera à la tête de l'administration du club et du comité de direction. Le but, c'est de travailler main dans la main avec lui, Christophe Grégoire (le T1, ndlr) et moi."Retraité des terrains depuis 2017 et une dernière pige à Philadelphia Union, l'Américain (39 ans) a rencontré les Gaumais début août par l'entremise de Jean-Louis Dupont, l'avocat du club. Les deux parties se sont entendues sur les conditions salariales et de travail qui attendent le natif de Washington. "Il sait que ce n'est pas le Milan AC, pas même le Standard de Liège, mais il a envie de réussir ce défi, sinon il serait resté en Virginie, où il a fondé une entreprise de sport performance et où l'on est quand même pas mal", précise le directeur sportif. "Oguchi va se pencher sur la relance de l'académie et il peut nous ouvrir quelques portes via le réseau qu'il s'est créé dans les clubs par lesquels il est passé." L'ancien défenseur serait en quelque sorte la caution "sérieux" du projet gaumais. Mais il ne vient pas les mains vides puisque son CV est gratifié d'un diplôme en business international, d'expériences de directeur sportif d'académie en Floride et à Orlando City B, ainsi que d'une place dans le CA de la Fédé américaine. Le projet Virton, c'est aussi la prochaine étape de sa nouvelle carrière. Sa caution "Europe".