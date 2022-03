Le Great Old pensait réaliser un grand coup en attirant l'ancien architecte du retour de l'Ajax au premier plan. Mais cette annonce a plutôt tendance à faire fuir les partenaires du matricule 1.

L'Antwerp a perdu un nouveau sponsor à la suite de la nomination de Marc Overmars au poste de directeur technique. Le groupe VINCI Energies a en effet annoncé vendredi mettre un terme à son partenariat avec le Matricule 1 jusqu'au terme de la saison.

La collaboration pour la saison prochaine va être analysée. VINCI rappelle que le respect de la femme est important à ses yeux et indique ne pas souhaiter communiquer davantage sur ce partenariat. VINCI Energies est le quatrième sponsor qui lâche le club anversois après Select Group, les Assurances Fédérales et Descroes. L

e groupe hospitalier ZNA évalue de son côté sa collaboration avec le club. Le Port d'Anvers fera une évaluation de la situation lors du prochain conseil d'administration du club auquel son CEO assistera.

Ces départs font suite à l'arrivée de Marc Overmars en qualité de directeur technique du Great Old. Le Néerlandais, présenté en début de semaine, avait dû quitter son poste à l'Ajax Amsterdam début février pour avoir envoyé des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines.

