Le meilleur buteur du championnat néerlandais 2016, récemment rappelé en équipe nationale néerlandaise, a signé pour quatre ans.

L'attaquant néerlandais Vincent Janssen s'est engagé pour quatre saisons à l'Antwerp, a annoncé le Great Old samedi. L'international de 28 ans (18 caps, 7 buts) vient du CF Monterrey, où il évoluait depuis 2019. Il a été sacré champion en 2019 et a remporté la Coupe du Mexique en 2020 avec les "Rayados". Janssen avait lancé sa carrière en 2013 à Almere City. Deux ans plus tard, il passait à l'AZ Alkmaar. Meilleur buteur du championnat néerlandais en 2016, il rejoignait Tottenham dans la foulée et fut prêté une saison (2017-2018) à Fenerbahçe en Turquie. L'attaquant retrouvera deux de ses compatriotes dans la Métropole, avec le directeur sportif Marc Overmars et l'entraîneur Mark van Bommel.