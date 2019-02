Un ponte de l'UEFA à propos de Malines : "Nous suivons l'affaire"

Simon Drake, le directeur du département Justice de l'UEFA, ne tombe pas des nues quand Sport/Foot Magazine lui parle du rôle du YRFC Malines dans l'opération Mains Propres. Le parquet fédéral soupçonne le club d'avoir manipulé un ou des matches à la fin de la saison dernière.

"Nous suivons l'affaire", précise Drake. L'UEFA est d'autant plus attentive que Malines va disputer la finale de la Coupe de Belgique et a donc des chances d'empocher un billet pour la phase des poules de l'Europa League. "Nous sommes en contact avec la fédération belge", poursuit Drake. "Si le club se qualifie pour un tournoi européen, nous serons prêts. Il y a des règles à respecter."

Si Malines gagne l'épreuve de Coupe mais que la fédération et éventuellement la Cour Belge d'Arbitrage du Sport considèrent le club responsable de match-fixing, l'UEFA lui refusera tout accès à l'Europa League, comme le prévoit l'article 4 des Regulations of the UEFA Europa League.

Ce billet ne reviendra pas non plus à Gand, l'autre finaliste, contrairement à ce que nous avons écrit le 6 février, car l'article 4 stipule que le billet sera attribué à un club des PO1. Cette qualification étant la troisième en ordre d'importance pour la Belgique, elle reviendra au troisième.

Le champion est qualifié pour la phase des poules de la Ligue des Champions et le deuxième dispute le troisième tour préliminaire de cette épreuve. Le troisième des PO1 obtient normalement un billet pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League mais si Malines enlève la coupe et est condamné, le troisième du classement aura donc le billet réservé à la coupe et son ticket initial reviendra au quatrième.

Le cinquième du classement jouerait alors les barrages pour le dernier billet, qualificatif pour le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. ?

Par Kristof De Ryck