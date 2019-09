Après deux résultats décevants, 1-0 au Beerschot, et 2-2 à Lommel, même si les prestations n'avaient pas été mauvaises, l'Union était un peu au pied du mur samedi au Stade Joseph Marien, qui fêtait son centenaire, contre Oud Heverlee - Louvain, un des ténors de la série. Une victoire lui aurait permis de rejoindre Westerlo, tenu en échec, 1-1, vendredi soir à Lokeren, en tête du classement. Mais un penalty qui va faire l'objet de beaucoup de discussions, a permis à OHL d'égaliser à huit minutes de la fin, 1-1, l'Union n'ayant auparavant exploité qu'une seule de ses nombreuses occasions.

L'excellent milieu de terrain danois Casper Nielsen était le seul renfort du mercato d'été aligné dans le onze de départ unioniste. C'est d'ailleurs lui, servi par Mathias Fixelles sur le flanc gauche, qui s'est infiltré dans le rectangle pour marquer l'unique but local de la rencontre, en tirant entre les jambes du gardien Laurent Henkinet (1-0), à la 54e minute. Il s'agit de son troisième but cette saison. Il aurait pu en inscrire un quatrième à la 78e minute, mais préféra isoler le Danois Sigurd Haugen, mieux placé, face à Henkinet. Le Norvégien perdit toutefois le duel, ce qui coûta très cher à l'Union, moins efficace que la saison dernière en zone de conclusion. OHL égalisa en effet peu après sur un penalty accordé par l'arbitre Maarten Toeback à Yanis Mbombo après un duel avec Pietro Perdichizzi, et transformé imparablement par Thomas Henry (1-1, 82e). OHL rejoint Westerlo en tête avec 13 points, deux de plus que l'Union, qui va être dépassée par Virton (9 points) dimanche, compte tenu du forfait de Roulers. (Belga)