Un nouveau directeur général pour OHL

Il dispose de plus de 13 ans d'expérience au sein de l'UEFA, l'Union européenne de football, où il a occupé les fonctions de responsable du marketing et du sponsoring. Ce Louvaniste avait entamé sa carrière à l'UEFA en 2005 après avoir travaillé durant 6 ans chez Octagon pour le bureau de MasterCard Europe à Waterloo. Il a aussi une expérience chez Deloitte & Touche dans sa branche sportive, et chez Reebok où il fut directeur marketing pour la Belgique. Marc Tordeur a aussi été nommé comme directeur des opérations.