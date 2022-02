Le défenseur malien de 30 ans part pour des "convenances personnelles" a expliqué le communiqué de Seraing.

Molla Wagué quitte Seraing quelques semaines après son arrivée au Pairay. Le club liégeois a en effet annoncé lundi la rupture du contrat du défenseur malien de 30 ans. Cette décision a été prise de commun accord, "pour convenance privée du joueur", précise Seraing.

Molla Wagué était arrivé à Seraing le mois dernier en provenance de Nantes. Il s'était lié jusqu'en juin avec les Métallos.

Défenseur central malien ayant participé à quatre Coupes d'Afrique des Nations, Wagué avait également évolué à l'Udinese, Leicester, Watford et Nottigham Forest. La saison dernière, il était prêté à Amiens. Seraing est 17e et avant-dernier de la D1A avec 23 points en 26 matches. Les Liégeois ont 10 points d'avance sur le Beerschot, lanterne rouge, et pointent à 2 unités de la 16e place occupée par Zulte Waregem.

