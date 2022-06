Efrain Juarez est un ancien international mexicain (39 sélections) qui a connu le coach norvégien à Valerenga comme joueur avant de le suivre comme assistant à New York City. Geoffrey Valenne avait dirigé les U21 du Standard la saison dernière.

Le Mexicain Efrain Juarez et Geoffrey Valenne seront les adjoints de Ronny Deila au Standard. Le club liégeois l'a confirmé mardi, au lendemain de la nomination du Norvégien comme entraîneur principal.

Juarez, 34 ans, aura le statut de T2. Ancien international mexicain (39 sélections), il a connu Deila en Norvège, à Valerenga, où il a terminé sa carrière comme joueur avant de devenir l'assistant de l'entraîneur norvégien à New York City. Valenne, 45 ans, est arrivé au centre de formation du Standard en 2018. L'an passé, il avait dirigé les U21 du club, obtenant l'une des quatre places réservées aux équipes espoirs en 1B la saison prochaine. "Vu la volonté de notre club d'offrir également des opportunités de développement à nos formateurs, il rejoint maintenant notre staff pro en tant que second assistant", a souligne le club.

Le reste du staff reste inchangé, avec Jean-François Gillet comme entraîneur des gardiens, Renaat Philippaerts comme entraîneur physique, Léo Djaoui et Kevin Miny comme préparateurs physiques, Piero Rossi comme team manager et délégué et Lovic Mandela Son comme analyste vidéo.

Le Mexicain Efrain Juarez et Geoffrey Valenne seront les adjoints de Ronny Deila au Standard. Le club liégeois l'a confirmé mardi, au lendemain de la nomination du Norvégien comme entraîneur principal. Juarez, 34 ans, aura le statut de T2. Ancien international mexicain (39 sélections), il a connu Deila en Norvège, à Valerenga, où il a terminé sa carrière comme joueur avant de devenir l'assistant de l'entraîneur norvégien à New York City. Valenne, 45 ans, est arrivé au centre de formation du Standard en 2018. L'an passé, il avait dirigé les U21 du club, obtenant l'une des quatre places réservées aux équipes espoirs en 1B la saison prochaine. "Vu la volonté de notre club d'offrir également des opportunités de développement à nos formateurs, il rejoint maintenant notre staff pro en tant que second assistant", a souligne le club.Le reste du staff reste inchangé, avec Jean-François Gillet comme entraîneur des gardiens, Renaat Philippaerts comme entraîneur physique, Léo Djaoui et Kevin Miny comme préparateurs physiques, Piero Rossi comme team manager et délégué et Lovic Mandela Son comme analyste vidéo.