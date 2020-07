Un joueur de Zulte Waregem a été testé positif au coronavirus, a confirmé le club jeudi soir après les tests passés mercredi.

"Le joueur a été immédiatement écarté du groupe et placé en quarantaine pour les sept prochains jours. Les autres joueurs et membres du staff ont été testés négatifs. Cela signifie que les entraînements peuvent se poursuivre comme prévu tout en respectant les mesures spécifiées dans le protocole de la Pro League", a expliqué le club flandrien.

"Comme le protocole le prévoit lors d'un test positif, tous les joueurs et membres du staff seront à nouveau testés vendredi."

Le match amical samedi contre La Gantoise est maintenu mais a été avancé à 11h au lieu de 17h.

