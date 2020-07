Maarten Vandevoordt, le gardien du Racing Genk, a été testé positif au coronavirus. Le club limbourgeois l'a placé une semaine en quarantaine.

"Lors des tests effectués dans le cadre du protocole de la Pro League, l'échantillon de Maarten Vandevoort s'est avéré positif. Tous les autres joueurs et membres du staff ont été testés négatifs", a communiqué Genk jeudi. "Notre gardien a immédiatement été écarté du groupe et placé sept jours en quarantaine. Le stage en Zélande se poursuit comme prévu."

Vandevoort, 18 ans, avait reçu sa chance la saison dernière suite aux mauvaises performances de Gaetan Coucke qui avait dû remplacer Danny Vukovic, blessé. Il a joué sept matches avant de se blesser à l'épaule et être remplacé par Thomas Didillon.

À Genk, l'attaquant Paul Onuachu avait également été testé positif au coronavirus.

