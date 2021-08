La nouvelle recrue des Bruxellois a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont terminés dimanche dernier, avec le Japon. Elle a été prêtée par Brighton dont le propriétaire est lié aux Unionistes.

L'Union Saint-Gilloise a obtenu le prêt sans option d'achat de l'ailier japonais Kaoru Mitoma en provenance de Brighton, a annoncé le club bruxellois mardi.

Mitoma, 24 ans, évoluait la saison dernière au Kawasaki Frontale et vient d'être acheté par Brighton en Premier League qui l'a prêté dans la foulée aux Saint-Gillois.

Avec Kawasaki, il avait inscrit 30 buts et délivré 19 assists en 64 matches. La nouvelle recrue des Bruxellois a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se sont terminés dimanche dernier, avec le Japon.

Il avait inscrit un but lors du match pour la médaille de bronze contre le Mexique. L'Union partage actuellement la tête du championnat avec Courtrai et Ostende avec 6 points après trois rencontres.

