L'Union belge de football (RBFA), Lonely Alien et Proximus Media House ont présenté lundi, à Tubize, le documentaire sur les 125 ans d'histoire du football belge, intitulé "1895".

L'Association Royale Belge de Football a été fondée en 1895. Pour célébrer ce 125e anniversaire, la RBFA, la maison de production Lonely Alien et Proximus Media House ont uni leurs forces pour produire "1895", un documentaire qui mêle images d'archives et interviews réalisées pour l'occasion. Le documentaire de 90 minutes sera diffusé pour la première fois sur Proximus Sports le 7 octobre à 20h45 et sera par la suite disponible dans le catalogue Proximus VOD. Toujours sur Proximus Sports, six documentaires plus courts (20 minutes), diffusés les semaines des matchs de Coupe d'Europe, se pencheront sur un thème particulier: l'arbitrage (19 octobre), les victoires (26 octobre), les moments de crise (2 novembre), les racines (23 novembre), les icônes (30 novembres) et l'inclusion (7 décembre). De plus, trente-deux capsules seront publiées sur la page Facebook de Proximus Sports chaque semaine à partir du 4 octobre. Les Diables Rouges Thomas Meunier et Timothy Castagne seront les deux premiers à intervenir dans ces capsules.