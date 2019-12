Les quatre équipes wallonnes de Jupiler Pro League de football seront toutes sur le pont dimanche lors de la 18e journée du championnat de D1A. Mouscron reçoit en effet le Standard sur le coup de 14h30, avant le déplacement de Charleroi à Anderlecht (18h), et le duel entre Eupen et Ostende en soirée (20h). Vendredi soir (20h30), Waasland-Beveren et l'Antwerp seront chargés de lancer cette 18e journée.

Le Club Bruges jouera pour sa part samedi soir à 20h30 au Stayen face à Saint-Trond. Le leader du championnat peut toujours compter sur un matelas de six points sur son premier poursuivant, le Standard, et ce malgré un match en retard à jouer contre Charleroi. Les Blauw en Zwart ont boosté leur moral mercredi en Coupe de Belgique en éliminant Ostende aux tirs au but. Vainqueur 1-2 à Genk la semaine dernière, mais battu sèchement à Zulte Waregem (3-0) mercredi, Saint-Trond devra choisir lequel des deux visages il va montrer.

Plus tôt dans la soirée, Malines tentera de se relancer après deux défaites consécutives en recevant Courtrai (18h). Même mission pour Genk au Cercle de Bruges, avec la ferme intention d'offrir une première victoire à Hannes Wolf (20h). La Gantoise et Zulte-Waregem seront dans le même temps opposés dans un duel aux tournures européennes.

La journée de dimanche s'ouvrira avec un Mouscron - Standard intrigant. Les Rouches ont facilement battu Rebecq 3-0 en Coupe mercredi, mais sortent de deux victoires poussives à Eupen (1-2) et contre le Cercle de Bruges (2-1). Le déplacement au Canonnier n'est pas des plus faciles de la saison, même si les Hurlus sont loin d'être dans une bonne passe avec une seule victoire (3-1 contre l'Antwerp) sur les dix derniers matches de Pro League.

L'affiche de cette 18e journée est prévue sur le coup de 18h au Lotto Park avec un Anderlecht - Charleroi très attendu. Les Zèbres - 4es avec 31 points et 16 matches disputés - sont l'équipe en forme du moment. Les hommes de Karim Belhocine ont en effet remporté six de leurs sept derniers duels, et ont alimenté cet enthousiasme en éliminant La Gantoise (1-0) de la Coupe de Belgique mercredi. La dernière défaite des Carolos remonte au 4 octobre dernier...face à Anderlecht (1-2). Les Bruxellois - qui doivent affronter Mouscron en Coupe ce jeudi soir - n'arrivent pas à trouver la stabilité nécessaire pour être sereins, et sortent d'une bien mauvaise prestation à Ostende (3-2) dimanche dernier. Une victoire est donc essentielle pour les Mauves, 11es avec 21 unités.

Eupen et Ostende clôtureront cette journée dimanche soir à 20h au Kehrweg dans un affrontement important du bas de la colonne de droite.