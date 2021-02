Par tradition, Standard-Anderlecht est un sommet du championnat. Dimanche en début d'après-midi (13h30) en match de la 28e journée de Jupiler Pro League, le "Clasico" joué à Sclessin sera très différent de tous les autres. Bien entendu parce qu'il se jouera dans un stade dépourvu de spectateurs.

La petite forme affichée cette saison par les deux grands clubs historiques de notre compétition lui donnera un autre caractère particulier. Les Rouges ne sont que dixièmes du classement et sont à la recherche d'une victoire en championnat depuis plus d'un mois. Le bilan de 3 points sur 15 a ramené sur terre Mbaye Leye arrivé sur le banc du club au début de l'année. Anderlecht, 5e, n'est guère plus fringuant. Avec 6 points sur 15, Vincent Kompany et les Mauves sont loin d'atteindre leurs objectifs ces dernières semaines. Et malgré tout, tant le Standard qu'Anderlecht, avec 40 et 42 points, sont toujours en course pour le Top 4 et les play-offs 1. Autant dire que la rencontre reste riche d'intérêt.

Dans cette course aux play-offs, douze équipes au moins sont encore concernées. Vendredi soir (20h45), Charleroi, 11e (39 pts) jouera une carte importante contre Genk, toujours 3e (43 pts) malgré un bilan aux allures de catastrophe depuis le début de 2021 (8 points sur 30). Les hommes de Belhocine, qui avaient aligné six victoires en ouverture de la compétition, restent sur un maigre 6 sur 27, autant dire que les Zèbres ne brillent pas non plus à l'heure actuelle.

Samedi, Cercle Bruges - Waasland-Beveren ravira les amateurs de lutte pour le maintien avant qu'Ostende ne tente de conforter sa 4e place inattendue face à Malines. Le derby flandrien occidental entre Courtrai et Zulte Waregem ponctuera la soirée.

Dimanche, outre le Clasico, Mouscron va tenter de redresser la tête au Beerschot, après trois défaites de rang, de quoi quitter sa 17e place actuelle.

A 18h15, La Gantoise, dernière équipe à avoir fait chuter le Club de Bruges, le 20 décembre au stade Jan Breydel (0-1), accueille l'ogre de la compétition décimé par le Covid-19, fatigué par une joute européenne, mais qui en cas de succès alignerait une 10e victoire consécutive en championnat. Les Brugeois espèrent récupérer quelques joueurs après leur quarantaine sanitaire entalmée la semaine dernière.

Saint-Trond - Eupen, complètera en soirée les rencontres de dimanche.

Lundi, l'Antwerp va tenter de conforter sa 2e place sur la pelouse de Oud Heverlee Louvain dans le dernier duel du week-end.

