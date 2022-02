L'auditeur du Conseil d'État a émis un avis négatif à propos du plan de mise en oeuvre géographique du stade et un site pour les entreprises le long de la Blankenbergse Steenweg, à Bruges.

En janvier de l'année dernière, le Conseil d'État avait toutefois remis un avis favorable autour du projet de stade de foot à Bruges, soumis en novembre 2020. Il répondait aux critiques formulées à l'automne précédent par le Conseil d'État à l'encontre du plan original. L'auditeur du Conseil d'État a émis un avis négatif à propos du plan de mise en oeuvre géographique du stade et un site pour les entreprises le long de la Blankenbergse Steenweg, à Bruges. Ce qui pose de nouvelles difficultés dans le dossier du stade brugeois, a indiqué mercredi l'échevin des Sports et de l'Aménagement du Territoire Franky Demon (CD&V). En général, le Conseil d'État suit l'avis de l'auditeur mais il n'y est pas tenu. Le gouvernement flamand, lui, a approuvé le plan régional d'aménagement du territoire (GRUP) pour un stade de foot et un site pour les entreprises le long de la Blankenbergse Steenweg. Plusieurs objections ont toutefois été déposées contre ce plan. Actuellement, le Club et le Cercle, les deux clubs de la Venise du Nord, évoluent dans le même stade, le Jan Breydel, sur le site de l'Olympia. C'est sur ce même site que les Blauw en zwart comptent ériger leur nouveau stade, dont la capacité sera d'environ 40.000 places. Le Cercle aura lui aussi un nouveau stade, pouvant accueillir 12.500 personnes, sur la chaussée de Blankenberge.