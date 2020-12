Cet attaquant néerlandais pourrait bien être le nouvel avant du Club Bruges. Selon le journal batave AD, le joueur de l'Eintracht Francfort aurait déjà trouvé un accord personnel avec le champion en titre.

Ce n'est pas surprenant, le Club Bruges est à la recherche d'un nouvel attaquant. Les avants actuels sur lesquels Philippe Clement peut compter (Michael Krmencik, David Okereke et Youssouph Badji), ne donnent pour l'instant pas satisfaction. En ce moment, c'est même Charles De Ketelaere qui évolue devant, où il se montre de plus en plus à l'aise.

Mais le Néerlandais Bas Dost serait sur le point de prendre la route du Jan Breydelstadion. Cet été, on parlait déjà d'un transfert de l'attaquant, mais l'affaire avait finalement échoué. Le Club a entre-temps recruté un autre Néerlandais, Noa Lang, en provenance de l'Ajax. Selon nos confrères néerlandais de AD, le transfert serait même déjà quasi ficelé entre les Blauw en Zwart et l'Eintracht Francfort, l'employeur actuel de Dost, sans qu'un accord total n'ait encore été trouvé. Un contrat d'un an et demi serait déjà prêt pour Dost à Bruges.

S'il venait à parapher ce contrat, le Club deviendrait le septième club de la carrière de l'attaquant de 31 ans. Dost a débuté aux Pays-Bas, au FC Emmen, avant de rejoindre Heracles puis Heerenveen, d'où il a été transféré à Wolfsburg, en Allemagne, après une grosse année 2012 (meilleur buteur de l'Eredivisie avec 32 buts). Là-bas, il formait un duo de feu avec Kevin De Bruyne, et a remporté la Coupe d'Allemagne 2015.

Après quatre saisons à Wolfsburg, l'attaquant rejoint finalement le Sporting Portugal, où il à claque 93 buts en 127 matches. Ses bonnes performances, mais aussi les ennuis du club portugais, le ramènent en Allemagne en 2019, cette fois à l'Eintracht Francfort. Là, il marque dix buts en 32 matches, mais le club échoue à se qualifier pour l'Europe. Et cette saison, Francfort n'est que neuvième.

"Dost était ouvert à un transfert vers la Belgique dès le départ", affirme AD. Notamment parce que le Club Bruges, contrairement à l'Eintracht Francfort, est toujours en course en Europe. Avec ses compatriotes Ruud Vormer et Noa Lang, Dost sera bientôt de retour en Europa League, après la trêve hivernale. De plus, sous le maillot du leader du championnat belge, il pourrait remporter son premier titre national."

