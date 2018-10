Trond Sollied va remplacer Peter Maes à Lokeren

"Le Sporting Lokeren a un accord verbal avec Trond Sollied pour succéder à Peter Maes à la tête de l'équipe", pouvait-on lire sur le site du club. "Les détails seront réglés mardi. Arnar Vidarsson (assistant, ndlr) assurera la préparation de la rencontre de ce jeudi à Anderlecht et prendra place sur le banc de l'équipe en qualité de T1 ad interim."

Ancien défenseur international norvégien, Sollied officiera dans son quatrième club belge. Arrivé en Belgique à La Gantoise, qu'il entraîna pendant un an et demi entre janvier 1999 et juin 2000, il a ensuite brillé à la tête du Club de Bruges. Avec les Gazelles, le Norvégien a décroché deux titres de champion de Belgique (2003, 2005) ainsi que deux Coupes (2002 et 2004). En cinq ans dans la Venise du Nord, il a dirigé 186 matches pour 121 victoires.

Sollied a encore entraîné La Gantoise à deux reprises (2007-2008 et 2011-2012) et a également connu un passage au Lierse en 2011. Le Norvégien a aussi été champion de Norvège avec Rosenborg (1997 et 1998), de Grèce avec l'Olymipacos (2006), et a décroché la Coupe des Pays-Bas avec Heerenveen (2009).

A Lokeren, Sollied devra insuffler un nouvel élan à une équipe qui reste sur six matches sans victoire en championnat et qui est 15e du championnat avec 6 points, à égalité avec Mouscron (14e) et Zulte Waregem, lanterne rouge.