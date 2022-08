La Pro League cuvée 2022-23 vivait son troisième week-end. Mais que faut-il retenir des matches disputés sur les pelouses du Royaume ? Un Genk tout feu tout flamme grâce à ses anciens réservistes, une Union qui n'avait plus pris une défaite par trois buts d'écart depuis longtemps et un Antwerp qui trône au sommet grâce à deux transferts décevants de la saison dernière.

La patte offensive de Wouter Vrancken

Malgré le départ de Junya Ito, l'absence de Paul Onuachu et d'autres joueurs sur le départ, Wouter Vrancken est déjà parvenu à mettre en place une équipe plutôt performante au RC Genk. Les Limbourgeois, battus de justesse à Bruges, ont remporté les deux rencontres suivantes et les doutes de l'ancien guide du FC Malines après le mauvais match amical contre l'AEK Athènes semblent effacés.

En trois matches, les limbourgeois ont déjà fait tremblé les filets à neuf reprises et, vous l'aurez calculé aussi facilement que nous, tournent donc à une moyenne de trois buts par rencontres. Si Cyriel Dessers, toujours plus proche d'un départ vers Cremonese, n'a pas marqué contre Eupen, il a laissé le rôle de buteur à Joseph Paintsil.

Le Ghanéen, arrivé voici quatre ans dans le Limbourg, fait figure d'ancien mais n'a jamais été rééllement incontournable. Plutôt ailier gauche, il a été longtemps barré par Theo Bongonda. Le prochain départ de ce dernier, mais surtout celui acté de Junya Ito pourraient enfin le lancer définitivement.

Aligné sur le flanc droit contre Eupen, Paintsil a planté les deux premières réalisations des siens à six minutes d'intervalle lors des 8 premières minutes de jeu.

L'ailier n'est déjà plus qu'à un but de ses deux meilleures saisons à Genk, la première et la dernière, où il avait planté trois petites roses. Le Ghanéen de 24 ans compte aussi une passe décisive à son actif lors de cet exercice.

Un autre réserviste que Vrancken semble faire revivre est Mike Trésor. Après deux premières sorties abouties, l'ancien international espoir belge a marqué son troisième but en autant de duels et a délivré sa première passe décisive à destination de Patrik Hrosovsky. Il semble confirmer petit à petit tous les grands espoirs placés en lui voici un an lors de sa vue de Willem II.

En défense, en revanche, Genk cherche encore la bonne formule, un peu comme c'était le cas pour le Malines version Vrancken. Le duo Cuesta-Lucumi joue haut et laisse parfois des boulevards dans son dos. Trouver un bon équilibre entre attaque mitraillette et défense pas trop gruyère sera sans doute le gros chantier du nouvel entraîneur genkois. Sous peine que comme le KaVé version 2021-22, les Limbourgeois ne puissent pas jouer les premiers rôles à cause d'une certaine inconstance dans les deux rectangles.

L'Union n'avait plus subi pareille défaite depuis trois ans

Après son exploit de mardi à Louvain contre les Glasgow Rangers, l'Union a sombré derrière les Casernes malinoises. On se demandait comment les vice-champions de Belgique allaient digérer ces périodes entre extase européenne en milieu de semaine et devoir belge du week-end. La réponse ne fut pas vraiment positive et l'on pouvait s'y attendre vu le peu de joueurs ayant déjà vécu cette situation au cours de leur carrière.

Pour ce déplacement à Malines, Karel Geraerts avait fait tourner son effectif en titularisant Viktor Boone, Cameron Puertas et Ilyes Ziani. Ils n'ont pas convaincu, pas plus que les titulaires habituels, et le premier cité est même sorti dès la mi-temps, alors que Rob Schoofs avait trouvé l'ouverture juste avant la pause.

L'Union s'est finalement inclinée 3-0 et pour trouver trace d'une défaite aussi lourde, il faut remonter au... 19 octobre 2019 sur la pelouse de Roulers. C'était bien avant le début de l'ère Mazzu. Certains prédisaient une lourd revers aux Saint-Gillois contre les Ecossais, on espère pour eux que cette prédiction ne s'appliquera qu'à la rencontre de ce samedi.

Alieu Fadera, nouveau Dompé de Leye, Skov Olsen toujours aussi tranchant

En ouverture de cette troisième journée, le FC Bruges s'est de nouveau pris les pieds dans le tapis en étant accroché dans ses installations par un Zulte Waregem plutôt convaincant, avec son noyau bricolé et l'arrivée de l'icône Mbaye Leye sur son banc.

L'ancien entraîneur du Standard avait insisté sur la nécessité d'avoir de bons ailiers dans son équipe et il semble en avoir trouvé un performant en la personne d'Alieu Fadera. Le Gambien était arrivé en août 2021 à l'Essevee et après un premier exercice anodin, il semble en mesure de démontrer tout son potentiel. L'ancien joueur de Pohronie en Slovaquie avait marqué contre Seraing, le voici désormais passeur sur l'égalisation de Zulte au Jan Breydel stadion.

Alors que Jean-Luc Dompé, titulaire vendredi, est toujours susceptible d'aller voir ailleurs d'ici la fin du mois, Mbaye Leye peut se satisfaire de pouvoir donner des ailes à son équipe grâce à un joueur décisif, jusqu'à présent, toutes les 66,5 minutes.

L'efficacité est aussi la marque de fabrique d'Andreas Skov Olsen, qui ne connaît pas réellement de creux depuis son arrivée dans la Venise du Nord, en janvier dernier.

Bien déterminé à faire partie du groupe danois qui défendra les couleurs nationales lors de la Coupe du monde, l'ailier a marqué son quatrième but en autant de matches (Supercoupe de Belgique comprise) contre Zulte Waregem. En revanche, il n'a toujours pas délivré de passes décisives, alors que c'était son principal point fort la saison dernière.

Aujourd'hui, Andreas Skov Olsen facture 9 buts et 9 assists en 20 apparitions sous le maillot brugeois. Difficile de faire mieux et d'aussi bien répartir les compétences.

Andreas Skov Olsen est toujours aussi décisif pour le FC Bruges. © iStock

Le Standard et un Amalah retrouvé, véritables chats noirs du Cercle Bruges

Le Standard a remporté son premier match de la saison. Un soulagement pour les partisans des rouches qui avaient montré leur enthousiasme depuis le début de la saison et, ce, malgré deux résultats décevants, même si les adversaires, La Gantoise et Genk, n'étaient pas les plus simples du calendrier. Contre le Cercle, un succès était d'autant plus attendu que le deuxième club de la Venise du Nord sourit traditionnellement aux Principautaires.

Lors des seize dernières confrontations entre les deux formations, le Standard l'avait emporté à 12 reprises et partagé 4 fois l'enjeu. Il faut donc rajouter un treizième succès depuis ce dimanche. La dernière trace d'une défaite des Rouches contre le Cercle remonte donc à 2010.

Selim Amalah incarne ce nouvel élan avec un doublé, même si ses deux buts sont consécutifs à des pénalties.

Au début de l'été, l'avenir de l'international marocain semblait pourtant s'écrire en pointillés en bord de Meuse, mais Ronny Delia a semble-t-il réussi à le remobiliser alors qu'il fut un temps question qu'il rejoigne le Burnley de Vincent Kompany.

Amalah en est donc à trois buts marqués en JPL cette saison. Tous sur pénalties puisque celui contre La Gantoise, premier but du championnat belge tout court, avait aussi été inscrit après la conversion d'un onze mètres.

Noah Sadiki, la nouvelle pépite made in Neerpede donne déjà un assist

Privés d'Ishaq Abdulrazak suspendu après sa carte rouge au Cercle et d' Amir Murillo, les Anderlechtois alignaient un nouveau piston droit en la personne de Noah Sadiki. Pour sa première titularisation en championnat, le jeune Belge peut être crédité d'une belle rencontre comme en atteste sa fiche de statistiques.

Six récupérations, 100% de tacles réussis, une passe clé avec un pourcentage de moyen de passes réussis de 84%, un tir cadré, mais surtout un premier assist pour un Francis Amuzu (toujours plus proche d'un départ vers Nice) sur le but d'ouverture des Mauves contre Seraing.

Alors que le flanc gauche bruxellois sera à renconstruire en cas de départ d'Amuzu mais aussi de Sergio Gomez, le flanc droit a trouvé une nouvelle solution au cas où Murillo devrait lui aussi plier bagage d'ici la fin du mois d'août.

Une première pour l'Antwerp qui peut compter sur des déceptions de la saison dernière

L'Antwerp a donc remporté ses trois premiers matches de championnat après avoir pris le dessus sur OHL ce dimanche soir. Si le brevet d'invincibilité défensive a volé en éclat avec deux buts concédés, après avoir volé en éclat tout court contre Lilleström, l'efficacité offensive a été en revanche plus marquée avec 7 buts en deux rencontres, alors que le Great Old n'en avait planté que cinq lors de ses quatre premières sorties.

Toujours est-il que pour affirmer ses ambitions, l'Antwerp s'est offert un premier record personnel puisqu'il n'avait plus gagné ses trois premiers duels en championnat depuis la saison 1987-88.

Le club anversois peut enfin s'appuyer sur le retour en forme de deux gros transferts de la saison écoulée, qui n'avaient pas spécialement répondu aux attentes depuis leur arrivée au Bosuil.

Michel-Ange Balikwisha s'est offert un doublé contre les Universitaires et a donc planté sa quatrième rose sur les quatre derniers matches qu'il a disputés. Buteur à Drita et à domicile contre Zulte-Waregem, il était resté muet lors du déplacement à Lilleström. Il semble désormais en mesure de justifier les cinq millions d'euros mis sur sa tête voici douze mois.

Un autre joueur est aussi en train de justifier son gros salaire: Radja Nainggolan. Le Ninja a déçu la saison passée, mais l'arrivée de Mark van Bommel semble lui donner un nouvel élan. Déjà double buteur jeudi en Norvège, même s'il avait le but concédé sur la conscience, l'ancien milieu de l'AS Roma a remis le couvert contre Louvain en signant son troisième but de la semaine.

"Peut-être que la venue de Toby (Alderweireld) le motivera ...", avait affirmé avec un brin d'ironie le bouillant président Paul Gheysens à son sujet. Manifestement, l'entrepreneur flamand avait vu juste.

Radja Nainggolan va pouvoir aller s'en griller une après ses trois buts en deux rencontres. © iStock

