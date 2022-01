Les footballeuses belges disputeront la Pinatar Cup du 16 au 22 février. Elles affronteront la Slovaquie puis le pays de Galles ou l'Ecosse. Le troisième adversaire sera soit la Hongrie, l'Irlande, la Pologne ou la Russie.

Pour préparer ses prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 et son championnat d'Europe cet été en Angleterre, la Belgique disputera la Pinatar Cup en Espagne du 16 au 22 février, a annoncé l'Union belge de football jeudi.

Les Red Flames joueront contre la Slovaquie le 16 février (20h30) à San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie, puis soit le pays de Galles ou l'Ecosse le 19 février. "Ce tournoi se déroulera selon un système de gagnants et de perdants, de sorte que chaque équipe sera assurée de disputer trois matches", précise le communiqué des Red Flames. Le groupe B est composé de la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la Russie. Le troisième match, de classement, des Red Flames se jouera ainsi le mardi 22 février.

La Belgique doit aller affronter le Kosovo et l'Albanie, chez elles, pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril, respectivement. Le championnat d'Europe, prévu l'an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroule lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l'Italie et l'Islande.

Davinia Vanmechelen © belga

Ce sera sans Davinia Vanmechelen

Davinia Vanmechelen s'est blessée à la jambe avec le Standard lors de la demi-finale de Coupe de Belgique contre La Gantoise B (8-0) samedi. La Red Flames, 22 ans, craint que des ligaments de la cheville ne soient touchés, hypothéquant la suite de sa saison.

Les premiers examens font état d'une indisponibilité de six à huit semaines, rapporte Het Belang van Limburg mercredi, mais une IRM devra déterminer si les ligaments sont touchés, auquel cas son absence pourrait se prolonger.

De quoi remettre aussi en question la participation de Davinia Vanmechelen pour la finale de la Coupe de Belgique le 14 mai en principe contre Anderlecht (victorieux de son côté 4 à 0 du Club de Bruges en demi-finales).

Le championnat d'Europe se déroule du 6 au 31 juillet en Angleterre. Samedi, le Clasico entre le Standard et Anderlecht en championnat se jouera sans Davinia Vanmechelen. Les deux dernières éditions de la Coupe de Belgique ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Le dernier vainqueur, en 2019, est La Gantoise.

Pour préparer ses prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023 et son championnat d'Europe cet été en Angleterre, la Belgique disputera la Pinatar Cup en Espagne du 16 au 22 février, a annoncé l'Union belge de football jeudi. Les Red Flames joueront contre la Slovaquie le 16 février (20h30) à San Pedro del Pinatar, dans la région de Murcie, puis soit le pays de Galles ou l'Ecosse le 19 février. "Ce tournoi se déroulera selon un système de gagnants et de perdants, de sorte que chaque équipe sera assurée de disputer trois matches", précise le communiqué des Red Flames. Le groupe B est composé de la Hongrie, l'Irlande, la Pologne et la Russie. Le troisième match, de classement, des Red Flames se jouera ainsi le mardi 22 février. La Belgique doit aller affronter le Kosovo et l'Albanie, chez elles, pour ses deux prochaines rencontres de qualifications pour la Coupe du monde 2023, les 7 et 12 avril, respectivement. Le championnat d'Europe, prévu l'an dernier mais reporté en raison de la crise sanitaire, se déroule lui du 6 au 31 juillet en Angleterre. La Belgique a été versée dans un groupe avec la France, l'Italie et l'Islande.Davinia Vanmechelen s'est blessée à la jambe avec le Standard lors de la demi-finale de Coupe de Belgique contre La Gantoise B (8-0) samedi. La Red Flames, 22 ans, craint que des ligaments de la cheville ne soient touchés, hypothéquant la suite de sa saison. Les premiers examens font état d'une indisponibilité de six à huit semaines, rapporte Het Belang van Limburg mercredi, mais une IRM devra déterminer si les ligaments sont touchés, auquel cas son absence pourrait se prolonger. De quoi remettre aussi en question la participation de Davinia Vanmechelen pour la finale de la Coupe de Belgique le 14 mai en principe contre Anderlecht (victorieux de son côté 4 à 0 du Club de Bruges en demi-finales). Le championnat d'Europe se déroule du 6 au 31 juillet en Angleterre. Samedi, le Clasico entre le Standard et Anderlecht en championnat se jouera sans Davinia Vanmechelen. Les deux dernières éditions de la Coupe de Belgique ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Le dernier vainqueur, en 2019, est La Gantoise.