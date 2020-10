Le Sporting de Charleroi a retrouvé le chemin de la victoire. Après un partage et deux défaites, les Zèbres se sont imposés 3-0 contre le Cercle de Bruges lors de la 11e journée de Jupiler Pro League. Les troupes de Karim Belhocine retrouvent provisoirement la tête du classement avec 22 points.

Charleroi n'avait plus joué depuis le 18 octobre, son duel contre Waasland-Beveren ayant été reporté en raison des nombreux cas de coronavirus chez les Waeslandiens.

Il aura fallu plus d'une mi-temps aux Carolos pour inquiéter Warleson Oliveira, le portier brugeois. Les Zèbres ont retrouvé l'efficacité qui était la leur en début de saison. Ali Gholizadeh a ponctué un beau raid solitaire sur le flanc droit, glissant le ballon entre les jambes du gardien, pour ouvrir le score (1-0, 53e). Dans la foulée, Saido Berahino, à l'affut d'un tir de Ryota Morioka repoussé par la transversale, a plié le match (2-0, 58e).

En fin de rencontre, Shamar Nicholson, monté au jeu, a donné au score son allure définitive (3-0, 82e).

Au classement, Charleroi (22 points) devance le Beerschot (21), qui a battu Oud-Heverlee Louvain (4-2) en fin d'après-midi. Suivent l'Antwerp (20) et le Club de Bruges (19), qui comptent un match de moins. Les Gazelles de Philippe Clement accueilleront Malines dans la foulée alors que les Anversois, tombeurs de Tottenham jeudi en Europa League, se rendront à Anderlecht dimanche.

Le Cercle, qui restait sur deux victoires, est coincé à la 9e place avec 15 points.

