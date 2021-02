Toutes les rencontres de division 1B en Belgique prévues dimanche sont reportées en raison des prévisions météos, a annoncé la Pro League samedi midi.

"En raison des prévisions météorologiques de demain, le manager du calendrier a décidé, en concertation avec l'IRM et le détenteur des droits, de reporter les matchs de 1B du dimanche 7 février à une date ultérieure. La nouvelle date sera communiquée le 15 février", explique le communiqué.

Deux rencontres sont concernées par cet avis: celle des jeunes du Club Brugeois, le Club NXT face à Westerlo (16h00) et celle de Deinze contre le RWDM (20h00). Samedi soir, Seraing doit affronter Lommel à 20h45.

Vendredi, l'Union-St Gilloise l'a emporté 2 buts à 1 face au Lierse pour le compte de la 18e journée de D1B Pro League.

Le bulletin météo de l'IRM, L'Institut royal météorologique belge, renseigne pour dimanche un temps "très nuageux avec d'abord de la pluie sur toute la moitié sud du pays. Dans la partie nord, de la neige est prévue dès le début de journée. A la limite entre ces deux zones, de la pluie verglaçante pourra temporairement encore se produire sur le centre et rendre les routes glissantes. Il faudra donc aussi être attentif à la neige attendue sur une bonne partie de la Flandre, qui pourra ensuite concerner toute la partie centrale de notre territoire, alors que les pluies s'affaibliront dans le sud l'après-midi. Le matin, les températures seront proches de -2 degrés dans le nord, mais des valeurs de +6 degrés seront encore observées dans le sud."

