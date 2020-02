Le marché des transferts hivernal belge s'est terminé le week-end dernier. Aperçu des mouvements enregistrés.

RSC Anderlecht

In Vanden Borre (libre), Murillo (New York RB, USA), Joveljic (Eintracht Francfort, Ger), Pjaca (Juventus, Ita), Lawrence (New York Red Bulls, USA)

Out Kiese Thelin (Malmö FF, Swe), Chipciu (CFR Cluj, Rou), Musona & Sowah (KAS Eupen), Adzic (FC Emmen, Ned), Didillon (KRC Genk), Sanneh (KV Ostende), Saelemaekers (AC Milan, Ita), Makarenko (KV Courtrai), El Kababri (Zulte Waregem, via Borussia Dortmund, Ger).

Antwerp

In Dongo (AS Vita Club, Cod), Matijas (HNK Hajduk Split, Cro), Verstraete (KAA Gand).

Out Ghandri (Westerlo), Verstraete (KV Ostende)

Cercle Bruges

In Hassen (libre), Hotic (NK Maribor, Svn), Christie-Davies (Liverpool FC, Eng), Eppel (FC Kairat Almaty, Kaz), Chatziisaias (Caykur Rizespor, Tur), Moser (1.FC Union Berlin, Ger), Mbenza (Stade Tunisien, Tun), Velkovski (Slavia Sofia, Bul)

Out Badiashile (AS Monaco, Fra), Kouamé (Troyes, Fra, via Lille, Fra), Fiore (Teramo Calcio, Ita), Omeonga (Hibernian, Sco), Serrano (AS Béziers, Fra), Mboula (SD Huesca, Esp, via AS Monaco, Fra), Bongiovanni (AS Béziers, Fra), W. Balikwisha (MVV, Ned, via Standard)

Charleroi

In Kayembe (FC Nantes, Fra), Amani (KAS Eupen)

Out Mandanda (Hartford Athletic, USA), Saglik (Royal Excel Mouscron), Niane (KV Ostende), Keita (Francs Borains)

Club Bruges

In Badji (Casa Sports Ziguinchoir, Sen), Krmencik (FC Viktoria Plzen, Cze)

Out Vossen (Zulte Waregem), Cools (FC Midtjylland, Den), Sagna (KV Ostende), Amrabat (Fiorentina, Ita, via Hellas Vérone, Ita)

KV Courtrai

In Moffi (FC Riteriai, Ltu), Derijck (KAA Gand), Makarenko (RSC Anderlecht), Gueye (Aalesunds FK, Nor)

Out Mujakic (HNK Hajduk Split, Cro), Kagelmacher (Peñarol, Uru), Toualy (UD Almería B, Esp), T. Ivanof (RWDM)

KAS Eupen

In Musona & Sowah (RSC Anderlecht), Nuhu (Aspire Academy, Sen), Prevljak (RB Salzbourg, Aut)

Out Diallo (arrêt), Toyokawa (Cerezo Osaka, Jpn), Peñaranda (Watford, Eng), Marreh (KAA Gand), Lapeña (CD Castellón, Esp), Amani (Charleroi)

KAA Gand

In Marreh (KAS Eupen), Niangbo (RB Salzbourg, Aut), Godeau (Royal Excel Mouscron)

Out Bronn (FC Metz, Fra), Sylla (FK Orenbourg, Rus), Kubo (FC Cincinatti, USA), Mostafa (Al-Adalh FC, KSA, via Abha Club, KSA), Beloko (Fiorentina, Ita), Dompé (Zulte Waregem), Derijck (KV Courtrai), Verstraete (KV Ostende, via Antwerp), Limbombe & Van den Bergh (OHL)

KRC Genk

In Thorstvedt (Viking FK, Nor), Møller Dæhli (FC St. Pauli, Ger), Kouassi (Celtic, Sco), Didillon (RSC Anderlecht)

Out Piotrowski (Waasland-Beveren), Németh & Screciu (Lommel), Ndongala (Kasimpasa, Tur), Samatta (Aston Villa, Eng), Hagi (Rangers FC, Sco), Berge (Sheffield United, Eng)

YR KV Malines

In Symons (Lokeren)

Out Savic (FK Cukaricki, Srb), Van Hoorenbeeck & Van Keilegom (KSK Heist), Boni (Varzim SC, Por)

Royal Excel Mouscron

In Gillekens & Seys (libre), Saglik (Charleroi), Sobiech (1.FC Cologne, Ger)

Out Libertiaux (RAAL La Louvière), Godeau (KAA Gand), Buatu Mananga (CD Aves, Por), Spahiu (contrat rompu), Sadiku (FK Mladost Doboj-Kakanj, BIH)

KV Ostende

In Sagna (Club Bruges), Niane (Charleroi), Faes (Stade de Reims, Fra), Verstraete (Antwerp, via KAA Gand), Sanneh (RSC Anderlecht)

Out Bah (Union Saint-Gilloise), Canesin (Athletico Paranaense, Bra), Rajsel (contrat rompu), Faes (Stade de Reims, Fra)

Standard

In Shamir (Hapoel Beer Sheva, Isr), Frenoy (MVV, Ned), Mayanga Nekadio (FC Trinité, Tog), Sissako (PSG, Fra)

Out Goreux (arrêt), Pocognoli (Union Saint-Gilloise), Limbombe & Emond (FC Nantes, Fra), W. Balikwisha (MVV, Ned, via Cercle Bruges), Agbo (Deportivo La Corogne, Esp, via SC Braga, Por), Mpoku (Al Wahda FC, UAE)

STVV

In Bushiri (Norwich City, Eng), Matsubara (Shimizu S-Pulse, Jpn)

Out Boli (Al-Rayyan, Qat), Nguyen Cong Phuong (Ho Chi Minh City Club, Vie), Koike (Cerezo Osaka, Jpn), Gliha (NK Triglav Kranj, Svn)

Waasland-Beveren

In Piotrowski (KRC Genk)

Out Durmishaj (Aris Salonique, Gre, via Olympiacos, Gre), Tshibola (CD Aves, Por)

Zulte Waregem

In Srarfi (OGC Nice, Fra), Vossen (Club Bruges), Dompé (KAA Gand), El Kababri (RSC Anderlecht, via Borussia Dortmund, Ger), Canela (Nova Iguacu FC, Bra)

Out Humphreys (Excelsior, Ned), Soisalo (Varzim SC, Por), Timotheou (Western United FC, Aus), De Smet (Deinze)

In Vanden Borre (libre), Murillo (New York RB, USA), Joveljic (Eintracht Francfort, Ger), Pjaca (Juventus, Ita), Lawrence (New York Red Bulls, USA)Out Kiese Thelin (Malmö FF, Swe), Chipciu (CFR Cluj, Rou), Musona & Sowah (KAS Eupen), Adzic (FC Emmen, Ned), Didillon (KRC Genk), Sanneh (KV Ostende), Saelemaekers (AC Milan, Ita), Makarenko (KV Courtrai), El Kababri (Zulte Waregem, via Borussia Dortmund, Ger).In Dongo (AS Vita Club, Cod), Matijas (HNK Hajduk Split, Cro), Verstraete (KAA Gand).Out Ghandri (Westerlo), Verstraete (KV Ostende)In Hassen (libre), Hotic (NK Maribor, Svn), Christie-Davies (Liverpool FC, Eng), Eppel (FC Kairat Almaty, Kaz), Chatziisaias (Caykur Rizespor, Tur), Moser (1.FC Union Berlin, Ger), Mbenza (Stade Tunisien, Tun), Velkovski (Slavia Sofia, Bul)Out Badiashile (AS Monaco, Fra), Kouamé (Troyes, Fra, via Lille, Fra), Fiore (Teramo Calcio, Ita), Omeonga (Hibernian, Sco), Serrano (AS Béziers, Fra), Mboula (SD Huesca, Esp, via AS Monaco, Fra), Bongiovanni (AS Béziers, Fra), W. Balikwisha (MVV, Ned, via Standard)In Kayembe (FC Nantes, Fra), Amani (KAS Eupen)Out Mandanda (Hartford Athletic, USA), Saglik (Royal Excel Mouscron), Niane (KV Ostende), Keita (Francs Borains)In Badji (Casa Sports Ziguinchoir, Sen), Krmencik (FC Viktoria Plzen, Cze)Out Vossen (Zulte Waregem), Cools (FC Midtjylland, Den), Sagna (KV Ostende), Amrabat (Fiorentina, Ita, via Hellas Vérone, Ita)In Moffi (FC Riteriai, Ltu), Derijck (KAA Gand), Makarenko (RSC Anderlecht), Gueye (Aalesunds FK, Nor)Out Mujakic (HNK Hajduk Split, Cro), Kagelmacher (Peñarol, Uru), Toualy (UD Almería B, Esp), T. Ivanof (RWDM)In Musona & Sowah (RSC Anderlecht), Nuhu (Aspire Academy, Sen), Prevljak (RB Salzbourg, Aut)Out Diallo (arrêt), Toyokawa (Cerezo Osaka, Jpn), Peñaranda (Watford, Eng), Marreh (KAA Gand), Lapeña (CD Castellón, Esp), Amani (Charleroi)In Marreh (KAS Eupen), Niangbo (RB Salzbourg, Aut), Godeau (Royal Excel Mouscron)Out Bronn (FC Metz, Fra), Sylla (FK Orenbourg, Rus), Kubo (FC Cincinatti, USA), Mostafa (Al-Adalh FC, KSA, via Abha Club, KSA), Beloko (Fiorentina, Ita), Dompé (Zulte Waregem), Derijck (KV Courtrai), Verstraete (KV Ostende, via Antwerp), Limbombe & Van den Bergh (OHL)In Thorstvedt (Viking FK, Nor), Møller Dæhli (FC St. Pauli, Ger), Kouassi (Celtic, Sco), Didillon (RSC Anderlecht)Out Piotrowski (Waasland-Beveren), Németh & Screciu (Lommel), Ndongala (Kasimpasa, Tur), Samatta (Aston Villa, Eng), Hagi (Rangers FC, Sco), Berge (Sheffield United, Eng)In Symons (Lokeren)Out Savic (FK Cukaricki, Srb), Van Hoorenbeeck & Van Keilegom (KSK Heist), Boni (Varzim SC, Por)In Gillekens & Seys (libre), Saglik (Charleroi), Sobiech (1.FC Cologne, Ger)Out Libertiaux (RAAL La Louvière), Godeau (KAA Gand), Buatu Mananga (CD Aves, Por), Spahiu (contrat rompu), Sadiku (FK Mladost Doboj-Kakanj, BIH)In Sagna (Club Bruges), Niane (Charleroi), Faes (Stade de Reims, Fra), Verstraete (Antwerp, via KAA Gand), Sanneh (RSC Anderlecht)Out Bah (Union Saint-Gilloise), Canesin (Athletico Paranaense, Bra), Rajsel (contrat rompu), Faes (Stade de Reims, Fra)In Shamir (Hapoel Beer Sheva, Isr), Frenoy (MVV, Ned), Mayanga Nekadio (FC Trinité, Tog), Sissako (PSG, Fra)Out Goreux (arrêt), Pocognoli (Union Saint-Gilloise), Limbombe & Emond (FC Nantes, Fra), W. Balikwisha (MVV, Ned, via Cercle Bruges), Agbo (Deportivo La Corogne, Esp, via SC Braga, Por), Mpoku (Al Wahda FC, UAE)In Bushiri (Norwich City, Eng), Matsubara (Shimizu S-Pulse, Jpn)Out Boli (Al-Rayyan, Qat), Nguyen Cong Phuong (Ho Chi Minh City Club, Vie), Koike (Cerezo Osaka, Jpn), Gliha (NK Triglav Kranj, Svn)In Piotrowski (KRC Genk)Out Durmishaj (Aris Salonique, Gre, via Olympiacos, Gre), Tshibola (CD Aves, Por)In Srarfi (OGC Nice, Fra), Vossen (Club Bruges), Dompé (KAA Gand), El Kababri (RSC Anderlecht, via Borussia Dortmund, Ger), Canela (Nova Iguacu FC, Bra)Out Humphreys (Excelsior, Ned), Soisalo (Varzim SC, Por), Timotheou (Western United FC, Aus), De Smet (Deinze)