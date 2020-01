L'Union belge de football (URBSFA) a annoncé que tous les arbitres élites, c'est à dire les arbitres et les assistants de la Jupiler Pro League et de la Proximus League, ont passé avec succès les tests physiques lors du stage au centre national de Tubize mercredi.

"Tous les arbitres ont réussi les tests. Une confirmation que les efforts déployés par notre département d'arbitrage professionnel portent leurs fruits", peut-on lire dans la brève annonce. Dans un passé pas si lointain, des arbitres ont parfois échoué aux tests.

"De plus, les arbitres et les assistants ont tous passé un examen médical. Il y a également eu une séance sur le VAR. Le stage dure jusqu'à vendredi. Nos arbitres sont prêts et attendent avec impatience la suite des compétitions."

