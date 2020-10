La huitième journée du championnat de Belgique de football s'annonce passionnante à bien des égards. Dimanche, le 'Topper' entre le Club Bruges et Anderlecht (13h30), suivi du derby wallon entre le Sporting de Charleroi, leader, et le Standard (18h15), sont les deux duels phares du premier 'Super Sunday' de la saison.

Après un départ hésitant, avec deux défaites lors des trois premières journées, le Club Bruges semble retrouver petit à petit la forme qui était la sienne la saison dernière. Les champions en titre sont désormais deuxièmes et restent sur quatre succès de rang. Nul doute qu'ils voudront absolument continuer sur leur lancée dimanche lors de la réception du RSCA, 5e. Les Gazelles de Philippe Clement devront toutefois se méfier car le Sporting bruxellois est l'une des deux équipes invaincues depuis le début de saison. Vincent Kompany devra se passer de Yari Verschaeren, une nouvelle fois testé positif au coronavirus mercredi.

En début de soirée dimanche, l'autre choc de la journée opposera Charleroi et le Standard au Mambourg. Jeudi soir, les deux clubs wallons tenteront de décrocher leur qualification pour la phase de groupes de l'Europa League. Leaders, les Zèbres restent sur un partage frustrant sur le terrain de la lanterne rouge le weekend dernier à Mouscron alors que le Standard, 4e, a été accroché à domicile par Zulte Waregem. Les deux formations sont donc en quête de points afin d'éviter le surplace.

Outre ces deux affiches, les prestations de Genk et de La Gantoise seront aussi observées. Les deux formations, habituées aux premiers rôles ces dernières années, ont bien mal débuté leur exercice.

La Gantoise, dirigée par Wim De Decker après les évictions de Jess Thorup et Laszlo Bölöni, devra retrouver un équilibre défensif si elle ne veut pas mordre la poussière dimanche (16h) contre le Beerschot. Les promus anversois pointent à une belle troisième place alors que les Gantois, ambitieux en début de saison, ne sont que quinzièmes.

Genk, 11e et désormais dirigé par le même Thorup, n'aura pas le droit à l'erreur samedi (16h15) sur la pelouse de Waasland-Beveren, 17e et qui reste sur une inquiétante série de six défaites.

Vendredi, le match inaugural de cette 8e journée opposera l'Antwerp (6e) d'Ivan Leko à Malines (13e), qui a mis fin à une série de quatre revers le weekend dernier grâce à son jeune talent Aster Vranckx, 18 ans dimanche.

Samedi à 18h30, Eupen (12e) tentera de poursuivra sa série de cinq matches sans défaite lors de la réception du Cercle (9e) alors que Louvain (7e) accueillera Zulte Waregem (14e). La suite du programme verra Saint-Trond (16e) affronter Courtrai (8e).

Dimanche à 20h45, Mouscron se rendra à Ostende. Les Hurlus, lanterne rouge, n'ont pas encore gagné la moindre rencontre depuis le début de saison.

Après un départ hésitant, avec deux défaites lors des trois premières journées, le Club Bruges semble retrouver petit à petit la forme qui était la sienne la saison dernière. Les champions en titre sont désormais deuxièmes et restent sur quatre succès de rang. Nul doute qu'ils voudront absolument continuer sur leur lancée dimanche lors de la réception du RSCA, 5e. Les Gazelles de Philippe Clement devront toutefois se méfier car le Sporting bruxellois est l'une des deux équipes invaincues depuis le début de saison. Vincent Kompany devra se passer de Yari Verschaeren, une nouvelle fois testé positif au coronavirus mercredi. En début de soirée dimanche, l'autre choc de la journée opposera Charleroi et le Standard au Mambourg. Jeudi soir, les deux clubs wallons tenteront de décrocher leur qualification pour la phase de groupes de l'Europa League. Leaders, les Zèbres restent sur un partage frustrant sur le terrain de la lanterne rouge le weekend dernier à Mouscron alors que le Standard, 4e, a été accroché à domicile par Zulte Waregem. Les deux formations sont donc en quête de points afin d'éviter le surplace. Outre ces deux affiches, les prestations de Genk et de La Gantoise seront aussi observées. Les deux formations, habituées aux premiers rôles ces dernières années, ont bien mal débuté leur exercice. La Gantoise, dirigée par Wim De Decker après les évictions de Jess Thorup et Laszlo Bölöni, devra retrouver un équilibre défensif si elle ne veut pas mordre la poussière dimanche (16h) contre le Beerschot. Les promus anversois pointent à une belle troisième place alors que les Gantois, ambitieux en début de saison, ne sont que quinzièmes.Genk, 11e et désormais dirigé par le même Thorup, n'aura pas le droit à l'erreur samedi (16h15) sur la pelouse de Waasland-Beveren, 17e et qui reste sur une inquiétante série de six défaites. Vendredi, le match inaugural de cette 8e journée opposera l'Antwerp (6e) d'Ivan Leko à Malines (13e), qui a mis fin à une série de quatre revers le weekend dernier grâce à son jeune talent Aster Vranckx, 18 ans dimanche. Samedi à 18h30, Eupen (12e) tentera de poursuivra sa série de cinq matches sans défaite lors de la réception du Cercle (9e) alors que Louvain (7e) accueillera Zulte Waregem (14e). La suite du programme verra Saint-Trond (16e) affronter Courtrai (8e). Dimanche à 20h45, Mouscron se rendra à Ostende. Les Hurlus, lanterne rouge, n'ont pas encore gagné la moindre rencontre depuis le début de saison.