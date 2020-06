Qui sont, par continent, les dix meilleurs joueurs à avoir foulé les pelouses de notre championnat? Sport/Foot Magazine vous propose une série de top 10. Place à l'Afrique.

10. Léon Mokuna

Nationalité: Congolais

Date de naissance: 1 novembre 1929 (décédé le 28 janvier 2020)

Clubs: La Gantoise (1957-1961), KSV Waregem (1961-1966)

Chaque nouvelle étape de sa carrière faisait de lui un pionnier. Quand il porte les couleurs du Sporting Clube de Portugal en 1954, il est le premier Congolais à évoluer en Europe. Son passage à Gand en 1957 fait de lui le premier footballeur africain sur les pelouses belges. Plus tard, il sera également le premier joueur d'origine africaine à jouer pour les Diables rouges. Il est décédé à Gand, au début de cette année.

9. Celestine Babayaro

Nationalité: Nigérian

Date de naissance: 29 août 1978

Club: Anderlecht (1994-1997)

Quand il reçoit le trophée de Jeune Joueur de l'Année pour la première fois, en 1995, Baba n'a pas encore 17 ans. Une nouvelle fois lauréat un an plus tard, puis Soulier d'Ébène dans la foulée, l'arrière gauche nigérian était devenu impossible à conserver. Il a rejoint Chelsea avant même son vingtième anniversaire.

8. Khalilou Fadiga

Nationalité: Sénégalais

Date de naissance: 30 december 1974

Clubs: RFC Liège (1994-1995), Lommel SK (1995-1997), Club Bruges (1997-2001), La Gantoise (2007-2008), Germinal Beerschot (2008-2009)

Cet insaisissable contorsionniste est devenu le chouchou du public dans tous les stades belges où il a évolué. L'hommage de Djibril Cissé, qui disait avoir marqué "la moitié de mes buts sur des passes de Fadiga" à Auxerre, résume bien la qualité de celui qui a vu son départ pour l'Inter freiné par des problèmes cardiaques. Insuffisant pour le forcer à mettre un terme à sa carrière, qui l'a encore ramené en Belgique où évolue aujourd'hui son fils Noah.

7. Kalidou Koulibaly

Nationalité: Sénégalais

Date de naissance: 20 juin 1991

Club: KRC Genk (2012-2014)

Quand Genk débauche le défenseur central à Metz, alors en Ligue 2, c'est un véritable coup dans le mille. Le Sénégalais devient très vite une certitude en défense, et forme un duo intraitable avec son compatriote, le colosse Kara Mbodj. Au bout de deux ans, Kalidou s'offre un transfert à Naples, où il devient une référence mondiale à son poste, au point d'attirer les convoitises d'une bonne partie de l'Europe chaque été.

6. Daniel Amokachi

Nationalité: Nigérian

Date de naissance: 30 décembre 1972

Club: Club Bruges (1990-1994)

Le buffle nigérian a écrit l'essentiel de ses lettres de noblesse dans la Venise du Nord. Loin d'être un crack techniquement, sa force physique le rendait malgré tout presque impossible à stopper. Quand il marque contre le CSKA Moscou le 25 novembre 1992, après seize minutes, il entre dans les livres d'histoire comme le premier buteur de la toute nouvelle Champions League. Son genou a ruiné sa carrière, après des passages manqués à Everton et Besiktas.

5. Aruna Dindane

Nationalité: Ivoirien

Date de naissance: 26 novembre 1980

Club: Anderlecht (2000-2005)

Soulier d'Ébène en 2003, Soulier d'or la même année et Footballeur Pro de l'Année un an plus tard, Aruna a connu la période la plus prolifique de sa carrière à Anderlecht, où il a trouvé le chemin des filets à 49 reprises en 130 apparitions. Son départ à Lens, survenu après avoir été forcé à rester à Bruxelles par Herman Van Holsbeeck malgré des envies de départ clairement exprimées, n'a pas donné à sa carrière la réussite que son talent méritait.

4. Ahmed Hassan

Nationalité: Egyptien

Date de naissance: 2 mai 1975

Club: Anderlecht (2006-2008)

Le Pharaon du Parc Astrid a passé deux saisons à Anderlecht, aidant les Mauves à remporter un titre et une Coupe. Son comportement de diva agaçait parfois certains de ses coéquipiers, voire les membres du staff technique, mais tout ça ne l'a pas empêché de devenir l'un des favoris de l'exigeant public bruxellois, grâce à sa technique et sa vista hors du commun. Recordman de sélections en équipe nationale (184), il a également épinglé trois CAN à son palmarès.

3. Dieumerci Mbokani

Nationalité: Congolais

Date de naissance: 22 novembre 1985

Clubs: Anderlecht (2006-2007, 2011-2013), Standard (2007-2010), Antwerp (2018-...)

Comment presenter l'attaquant de l'Antwerp autrement qu'en étalant son palmarès exceptionnel ? Trois fois champion avec Anderlecht, deux fois avec le Standard, il pourrait maintenant poursuivre l'ameublement de son armoire à trophées avec une Coupe de Belgique sous les couleurs du Great Old. Côté buts, son compteur belge facture 136 buts en 268 apparitions.

2. Yaya Touré

Nationalité: Ivoirien

Date de naissance: 13 mai 1983

Club: KSK Beveren (2001-2003)

Parmi tous les Ivoiriens emmenés par Jean-Marc Guillou à Beveren, il n'était peut-être pas le plus talentueux. Sa carrière, par contre, a mis tout le monde d'accord. Aligné en défense centrale aux côtés de Gerard Piqué pour remporter la Ligue des Champions en 2009, c'est dans le costume de milieu offensif qu'il est devenu l'homme fort de Manchester City pendant plusieurs années. De quoi s'offrir quatre titres consécutifs de Footballeur Africain de l'année.

1. Mbark Boussoufa

Nationalité: Marocain

Date de naissance: 15 août 1984

Clubs: La Gantoise (2004-2006, 2016), Anderlecht (2006-2011)

Il a beau avoir grandi à Amsterdam, et avoir passé cinq ans au sein de la prestigieuse formation ajacide, Bouss' n'a jamais joué le moindre duel dans le championnat néerlandais. Parti à Chelsea à dix-sept ans, c'est seulement lors de son arrivée en Belgique qu'il a enfin explosé. Footballeur Pro de l'Année sous les couleurs de Gand, il le sera encore à deux reprises chez les Mauves. Également double Soulier d'or, il a remporté deux titres et une Coupe de Belgique avec Anderlecht avant d'opter pour un transfert lucratif en Russie. Les arrières droits du championnat belge étaient terriblement soulagés de le voir quitter nos pelouses.

Mbark Boussoufa est le meilleur joueur africain de l'histoire du championnat © BELGA

Nationalité: CongolaisDate de naissance: 1 novembre 1929 (décédé le 28 janvier 2020)Clubs: La Gantoise (1957-1961), KSV Waregem (1961-1966)Chaque nouvelle étape de sa carrière faisait de lui un pionnier. Quand il porte les couleurs du Sporting Clube de Portugal en 1954, il est le premier Congolais à évoluer en Europe. Son passage à Gand en 1957 fait de lui le premier footballeur africain sur les pelouses belges. Plus tard, il sera également le premier joueur d'origine africaine à jouer pour les Diables rouges. Il est décédé à Gand, au début de cette année.Nationalité: NigérianDate de naissance: 29 août 1978Club: Anderlecht (1994-1997)Quand il reçoit le trophée de Jeune Joueur de l'Année pour la première fois, en 1995, Baba n'a pas encore 17 ans. Une nouvelle fois lauréat un an plus tard, puis Soulier d'Ébène dans la foulée, l'arrière gauche nigérian était devenu impossible à conserver. Il a rejoint Chelsea avant même son vingtième anniversaire.Nationalité: SénégalaisDate de naissance: 30 december 1974Clubs: RFC Liège (1994-1995), Lommel SK (1995-1997), Club Bruges (1997-2001), La Gantoise (2007-2008), Germinal Beerschot (2008-2009)Cet insaisissable contorsionniste est devenu le chouchou du public dans tous les stades belges où il a évolué. L'hommage de Djibril Cissé, qui disait avoir marqué "la moitié de mes buts sur des passes de Fadiga" à Auxerre, résume bien la qualité de celui qui a vu son départ pour l'Inter freiné par des problèmes cardiaques. Insuffisant pour le forcer à mettre un terme à sa carrière, qui l'a encore ramené en Belgique où évolue aujourd'hui son fils Noah.Nationalité: SénégalaisDate de naissance: 20 juin 1991Club: KRC Genk (2012-2014)Quand Genk débauche le défenseur central à Metz, alors en Ligue 2, c'est un véritable coup dans le mille. Le Sénégalais devient très vite une certitude en défense, et forme un duo intraitable avec son compatriote, le colosse Kara Mbodj. Au bout de deux ans, Kalidou s'offre un transfert à Naples, où il devient une référence mondiale à son poste, au point d'attirer les convoitises d'une bonne partie de l'Europe chaque été.Nationalité: NigérianDate de naissance: 30 décembre 1972Club: Club Bruges (1990-1994)Le buffle nigérian a écrit l'essentiel de ses lettres de noblesse dans la Venise du Nord. Loin d'être un crack techniquement, sa force physique le rendait malgré tout presque impossible à stopper. Quand il marque contre le CSKA Moscou le 25 novembre 1992, après seize minutes, il entre dans les livres d'histoire comme le premier buteur de la toute nouvelle Champions League. Son genou a ruiné sa carrière, après des passages manqués à Everton et Besiktas.Nationalité: IvoirienDate de naissance: 26 novembre 1980Club: Anderlecht (2000-2005)Soulier d'Ébène en 2003, Soulier d'or la même année et Footballeur Pro de l'Année un an plus tard, Aruna a connu la période la plus prolifique de sa carrière à Anderlecht, où il a trouvé le chemin des filets à 49 reprises en 130 apparitions. Son départ à Lens, survenu après avoir été forcé à rester à Bruxelles par Herman Van Holsbeeck malgré des envies de départ clairement exprimées, n'a pas donné à sa carrière la réussite que son talent méritait.Nationalité: EgyptienDate de naissance: 2 mai 1975Club: Anderlecht (2006-2008)Le Pharaon du Parc Astrid a passé deux saisons à Anderlecht, aidant les Mauves à remporter un titre et une Coupe. Son comportement de diva agaçait parfois certains de ses coéquipiers, voire les membres du staff technique, mais tout ça ne l'a pas empêché de devenir l'un des favoris de l'exigeant public bruxellois, grâce à sa technique et sa vista hors du commun. Recordman de sélections en équipe nationale (184), il a également épinglé trois CAN à son palmarès.Nationalité: CongolaisDate de naissance: 22 novembre 1985Clubs: Anderlecht (2006-2007, 2011-2013), Standard (2007-2010), Antwerp (2018-...)Comment presenter l'attaquant de l'Antwerp autrement qu'en étalant son palmarès exceptionnel ? Trois fois champion avec Anderlecht, deux fois avec le Standard, il pourrait maintenant poursuivre l'ameublement de son armoire à trophées avec une Coupe de Belgique sous les couleurs du Great Old. Côté buts, son compteur belge facture 136 buts en 268 apparitions.Nationalité: IvoirienDate de naissance: 13 mai 1983Club: KSK Beveren (2001-2003)Parmi tous les Ivoiriens emmenés par Jean-Marc Guillou à Beveren, il n'était peut-être pas le plus talentueux. Sa carrière, par contre, a mis tout le monde d'accord. Aligné en défense centrale aux côtés de Gerard Piqué pour remporter la Ligue des Champions en 2009, c'est dans le costume de milieu offensif qu'il est devenu l'homme fort de Manchester City pendant plusieurs années. De quoi s'offrir quatre titres consécutifs de Footballeur Africain de l'année.Nationalité: MarocainDate de naissance: 15 août 1984Clubs: La Gantoise (2004-2006, 2016), Anderlecht (2006-2011)Il a beau avoir grandi à Amsterdam, et avoir passé cinq ans au sein de la prestigieuse formation ajacide, Bouss' n'a jamais joué le moindre duel dans le championnat néerlandais. Parti à Chelsea à dix-sept ans, c'est seulement lors de son arrivée en Belgique qu'il a enfin explosé. Footballeur Pro de l'Année sous les couleurs de Gand, il le sera encore à deux reprises chez les Mauves. Également double Soulier d'or, il a remporté deux titres et une Coupe de Belgique avec Anderlecht avant d'opter pour un transfert lucratif en Russie. Les arrières droits du championnat belge étaient terriblement soulagés de le voir quitter nos pelouses.