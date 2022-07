Toby Alderweireld a signé un contrat de trois avec l'Antwerp a annoncé vendredi le 'Great Old'. Le Diable Rouge quitte le club qatari d'Al-Duhail après une saison.

L'Antwerp avait confirmé lundi avoir trouvé un accord verbal avec Al-Duhail et Alderweireld. Le défenseur a passé avec succès ses tests médicaux vendredi et paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec le club anversois. Alderweireld, 33 ans, avait rejoint Al-Duhail en juillet 2021 en provenance de Tottenham après six saisons chez les Spurs.

$L'Anversois a commencé le football au Beerschot avant de rapidement rejoindre le centre de formation de l'Ajax Amsterdam où il a fait ses débuts professionnels en janvier 2009. En 2013, il a quitté l'Ajax pour l'Atlético Madrid qui le prêtera lors de la saison 2014-2015 à Southampton. Après un prêt convaincant chez les Saints, le défenseur s'est engagé avec Tottenham où il a évolué jusqu'en juillet 2021. Alderweireld compte également 121 caps avec les Diables Rouges. Il avait fêté sa première cap en mai 2009 lors d'un match de Kirin Cup face au Chili.

