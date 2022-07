Après Radja Nainggolan, le matricule 1 devrait ramener un autre Diable rouge au Bosuil.

Ce lundi, l'Antwerp a annoncé sur Twitter avoir conclu un accord verbal avec le club qatari d'Al-Duhail pour le transfert définitif de Toby Alderweireld. L'Anversois devrait donc revenir dans sa ville natale et selon certaines sources, un accord entre le club et le joueur était pratiquement scellé.

Royal Antwerp FC, Al-Duhail SC en Toby Alderweireld hebben een mondeling akkoord bereikt over de definitieve transfer van de Rode Duivel naar RAFC! 🤝🇧🇪



Alderweireld peut signer un contrat de trois ans avec le club anversois. "Le processus administratif a débuté et devra durer quelques jours. L'objectif est de finaliser l'accord le plus rapidement possible afin de réaliser les tests physiques et médicaux. Nous espérons voir Toby rapidement sur le terrain", a écrit l'Antwerp dans son communiqué.

Alderweireld, 33 ans, n'a évolué qu'une saison avec le club qatari d'Al-Duhail qu'il avait rejoint en juillet 2021 en provenance de Tottenham après six saisons chez les Spurs. L'Anversois a commencé le football au Beerschot avant de rapidement rejoindre le centre de formation de l'Ajax Amsterdam où il a fait ses débuts professionnels en janvier 2009. En 2013, il a quitté l'Ajax pour l'Atlético Madrid qui le prêtera lors de la saison 2014-2015 à Southampton.

Après un prêt convaincant chez les Saints, le défenseur s'est engagé avec Tottenham où il a évolué jusqu'en juillet 2021. Alderweireld compte également 121 caps avec les Diables Rouges. Il avait fêté sa première cap en mai 2009 lors d'un match de Kirin Cup face au Chili.

