Le défenseur a relancé les rumeurs avec un tweet au message subliminal équivoque.

Toby Alderweireld a donné de l'espoir aux supporters de l'Antwerp avec un message sur les réseaux sociaux. Le Diable Rouge, qui joue actuellement pour Al-Duhail au Qatar, mais dont le nom circule à l'Antwerp depuis quelques temps, a posté une photo de vacances avec sa famille, avec la légende en anglais : "Se détendre et se sentir bien" (Relaxing And Feeling Content). Coïncidence ou non, les premières lettres des quatre mots forment l'abréviation de Royal Antwerp Football Club est "RAFC".

Relaxing

And

Feeling

Content pic.twitter.com/wmnVtv4lms — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) July 4, 2022

Anvers veut atteindre le sommet du football belge et l'hyper-ambitieux président Paul Gheysens n'a pas peur d'ouvrir sa tirelire pour arriver à ses fins. La saison dernière, Radja Nainggolan a quitté sa chère Italie pour venir s'installer au Bosuil et cet été, le président du matricule 1 aimerait rapatrié un autre anversois de naissance en la personne de Toby Alderweireld. Un contrat monstrueux doit le convaincure de quitter le Qatar. Le défenseur des Diables rouges, qui a assisté à un match au Bosuil à la fin de la saison dernière et a ensuite été aperçu avec le directeur technique Marc Overmars, . Cela avait déjà alimenté les rumeurs lui-même sur les réseaux sociaux.

Toby Alderweireld a donné de l'espoir aux supporters de l'Antwerp avec un message sur les réseaux sociaux. Le Diable Rouge, qui joue actuellement pour Al-Duhail au Qatar, mais dont le nom circule à l'Antwerp depuis quelques temps, a posté une photo de vacances avec sa famille, avec la légende en anglais : "Se détendre et se sentir bien" (Relaxing And Feeling Content). Coïncidence ou non, les premières lettres des quatre mots forment l'abréviation de Royal Antwerp Football Club est "RAFC".Anvers veut atteindre le sommet du football belge et l'hyper-ambitieux président Paul Gheysens n'a pas peur d'ouvrir sa tirelire pour arriver à ses fins. La saison dernière, Radja Nainggolan a quitté sa chère Italie pour venir s'installer au Bosuil et cet été, le président du matricule 1 aimerait rapatrié un autre anversois de naissance en la personne de Toby Alderweireld. Un contrat monstrueux doit le convaincure de quitter le Qatar. Le défenseur des Diables rouges, qui a assisté à un match au Bosuil à la fin de la saison dernière et a ensuite été aperçu avec le directeur technique Marc Overmars, . Cela avait déjà alimenté les rumeurs lui-même sur les réseaux sociaux.