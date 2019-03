Tielemans est métamorphosé... et s'il devenait titulaire chez les Diables ?

Alors qu'il retrouve des couleurs du coté de Leicester, Youri Tielemans se déclarait prêt à endosser le rôle de patron du milieu en l'absence des habituels titulaires. Après le match d'hier soir, on peut dire que le jeune bruxellois a rempli sa mission. Au point d'intégrer le onze de base ?

Axel Witsel et Kevin De Bruyne blessés, Marouane Fellaini parti à la retraite, Roberto Martinez était contraint de composer son milieu différemment, hier soir, pour affronter la Russie. Etaient pressentis les deux joueurs formés à Anderlecht, Youri Tielemans et Leander Dendoncker. Pas de surprise au coup d'envoi, les joueurs de 21 et 23 ans étaient bel et bien alignés dans l'entrejeu. De la première à la dernière minute du match ils ont assumé leurs responsabilités en étant les régulateurs du jeu des Diables.

Un début de saison compliqué

Mais le plus impressionnant dans la paire a surement été Youri Tielemans. Il faut dire que l'on avait rarement vu un Tielemans aussi rayonnant depuis le début de saison. Pour lui, la première partie de championnat est un réel échec. Titulaire dans une équipe de Monaco embourbée dans les méandres de la Ligue 1 et secouée par le départ, tout aussi hâtif que son arrivée, de Thierry Henry, le joueur formé à Neerpede commençait à traîner la patte sur le terrain. Puis est venu le mercato d'hiver, Leonardo Jardim, de retour à Monaco, lui a signifié qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il était en droit de demander un bon de sortie. Chose promise, chose due, quelques jours plus tard, le joueur rejoint Leicester en prêt jusqu'à la fin de la saison. La réaction attendue est bien là et depuis son arrivée Youri enchaîne les matchs et délivre des passes décisives.

Performant avec les Diables

Le rythme retrouvé, la question était alors de savoir si le bruxellois parviendrait à élever son niveau de jeu pour les matchs internationaux. Conscient, depuis l'annonce du forfait d'Axel Witsel, qu'il serait la solution la plus probable, le numéro 8 avait déclaré "se sentir prêt" à prendre en main le jeu des Diables. Et il l'a fait. Dès la 14ème minute, il est à l'origine d'une sortie de balle et d'une contre-attaque éclair qui le mènera à son premier but en sélection. Mais s'arrêter au fait qu'il ait marqué un but serait une injustice énorme, tant Youri Tielemans a été déterminant dans le fonctionnement du jeu des Diables. Joueur plein de classe, il a encore démontré hier qu'il était un milieu qu'on aime voir jouer. Un milieu capable de donner la bonne balle au bon moment, un milieu capable de voir avant tout le monde le déplacement de son partenaire et surtout un milieu capable, en quelques secondes, de placer un partenaire sur orbite. Hier, "Monsieur Justesse" a montré qu'il n'avait rien perdu de sa superbe. Après un mondial réussi, le jeune homme apparaissait de plus en plus comme une solution au milieu.

Son match d'hier a prouvé qu'il se positionnait comme un candidat plus que sérieux pour une place de titulaire au sein de cette équipe.

Peut-il devenir titulaire ?

Dans l'effectif des Diables, la concurrence la plus féroce est au milieu. Si dans les derniers matchs Tielemans a souvent été aligné, il le doit principalement à la blessure de Kevin De Bruyne. Car quand le maître à jouer de Manchester City est capable de tenir sa position, il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et à première vue ce n'est pas Axel Witsel qui sera redirigé vers le banc. La logique voudrait donc que ce soit Tielemans à qui on indique cette direction. Dans le 3-5-2 actuel, et avec De Bruyne et Witsel, il sera presque impossible, pour l'ancien joueur d'Anderlecht, de se faire une place tant ces deux-là sont complémentaires.

Mais si Roberto Martinez venait a décider d'adopter un schéma similaire à celui adopté face au Brésil en Coupe du Monde, c'est-à-dire le 4-3-3, les cartes pourraient être redistribuées. Un milieu à 3 permettrait au joueur de Leicester de se positionner aux cotés des deux acolytes. En somme occuper la position que Marouane Fellaini a laissé vacante. Mais évidemment cette décision revient à Roberto Martinez, et lui seul. Et aujourd'hui, le sélectionneur national parait entièrement satisfait du système utilisé. Et au vu du niveau de la poule de l'équipe nationale, aligner une équipe à vocation ultra-offensive ne sera pas un risque énorme.

Blaise Vanderlinden